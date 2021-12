Opnieuw problemen op het stroomnet, nu in grote delen van Amsterdam-West

Weer blijkt het Amsterdamse elektriciteitsnet niet opgewassen tegen het snel groeiende stroomverbruik en de overgang op duurzame energie. Nu blijkt het net in grote delen van Amsterdam-West overvol. Netwerkbedrijven en de gemeente komen met een speciaal team dat de drukte op het stroomnet gaat aanpakken.

Dit keer heeft het elektriciteitsstation Hemweg in Westpoort zijn maximale capaciteit bereikt. Dit is een knooppunt voor de regio en voorziet negen kleinere stations in de gemeenten Amsterdam en Zaanstad van elektriciteit. Daarmee ontstaan ook nieuwe knelpunten in een deel van de Zaanstreek en Waterland.

Dat heeft netwerkbedrijf Liander donderdag bekend gemaakt. Consequentie van de capaciteitsproblemen is dat grootverbruikers zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken niet meer aangesloten kunnen worden tot het elektriciteitsnet onder handen genomen is. Voor nieuwe woonwijken, consumenten en bedrijven die al een stroomaansluiting hebben, is er geen probleem.

Zeven grootverbruikers dreigen in West op de wachtlijst te komen voor een nieuwe stroomaansluiting. Dan gaat het onder meer om industrie en kantoren, maar ook om een onderwijsinstelling.

Problemen gaan nog jaren duren

Pas vanaf 2025 ziet Liander in Amsterdam-West weer meer ruimte op het net ontstaan. Dan worden een paar onderliggende stations losgekoppeld van het elektriciteitsstation aan de Hemweg. Daarvandaan worden het Westelijk Havengebied, Sloterdijk, Slotervaart, Geuzenveld, Bos en Lommer en een deel van het Centrum van stroom voorzien.

Pas eind 2027 behoren de capaciteitsproblemen in West pas echt tot het verleden door uitbreiding van het station Hemweg. Daarvoor is Liander afhankelijk van Tennet, dat het hoogspanningsnet beheert, en van de vergunningen die de gemeenten Amsterdam en Zaanstad moeten afgeven.

Om de capaciteitsproblemen op het Amsterdamse stroomnet aan te pakken hebben Liander, Tennet en de gemeente Amsterdam een taskforce opgezet dat de uitbreidingen van het net moet versnellen. Ook onderzoekt Liander met bedrijven de mogelijkheid om hun stroomverbruik te verschuiven naar minder drukke uren.

Grootgebruikers

Eerder dit jaar maakte Liander al bekend dat het stroomnet in grote delen van Amsterdam-Noord, de haven en andere delen van West aan zijn taks zat vanwege de explosief toegenomen elektriciteitsbehoefte. Nu blijkt dat bedrijven zoals datacenters dit ook hebben opgevat als waarschuwing dat ze er vlug bij moeten zijn en capaciteit zijn gaan hamsteren anticiperend op groeiplannen voor de komende jaren. In het deel van de stad dat onder het station-Hemweg valt hebben grootverbruikers dit jaar vier keer zoveel elektriciteit aangevraagd als in de tien jaar daarvoor.

Gevolg is, volgens Liander, dat het stroomnet minder efficiënt wordt gebruikt. Nieuwe grootverbruikers vissen achter het net, terwijl andere bedrijven netcapaciteit in huis hebben gehaald die ze vooralsnog niet gebruiken.

Onderdeel van de taskforce is dat de gemeente, de haven en de netwerkbedrijven gaan uitproberen hoe het stroomnet efficiënter gebruikt kan worden. Dat kan door pieken in het stroomverbruik weg te masseren door grootverbruikers te verleiden om op andere momenten van de dag elektriciteit af te nemen. Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke ontwikkeling) hoopt op medewerking van de bedrijven. “Door hun eigen aanvragen nog eens kritisch te bezien en samen te zoeken naar slimmere oplossingen.”

Bedrijven zouden bijvoorbeeld batterijen kunnen aanschaffen om die in de nacht vol te laden zodat ze daar overdag uit kunnen putten. In de haven wordt gedacht aan andere energiebronnen, zoals hergebruik van warmte en waterstof. Ook dat kan de druk op het stroomnet deels wegnemen.

De gemeente riep politiek Den Haag eerder dit jaar al op om in te grijpen. Wethouder Van Doorninck wil meer instrumenten om grootverbruikers terug te fluiten, zodat zij bijvoorbeeld energie besparen of minder elektriciteit verbruiken op piekmomenten. Nu zijn de netbeheerders nog verplicht om elke bedrijf te voorzien van stroom op volgorde van aanvraag. Daardoor kunnen grootverbruikers in één klap een groot deel van de netcapaciteit opsnoepen.

Het bedrijfsleven stond toen al op zijn achterste benen vanwege de gevolgen voor de economie en de overgang op duurzame energie. Liander kondigde aan dat snel nieuwe knelpunten zouden volgen op het Amsterdamse stroomnet.