Opnieuw problemen met tanken op Schiphol

Het is niet duidelijk hoeveel vluchten zijn getroffen en hoeveel reizigers last hebben van vertragingen. Ook de oorzaak van de storing is nog onbekend.

Wel is duidelijk dat het opnieuw gaat om een storing bij Aircraft Fuel Supply, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de brandstofvoorziening op de luchthaven.

Twee weken geleden was er ook al een grote tankstoring op Schiphol. Toen waren tienduizenden reizigers getroffen en werden zeker honderd vluchten geannuleerd.

Vanwege wederom een storing in het brandstofsysteem op Schiphol is er op dit moment een afhandelingsstop. Er kunnen daardoor op dit moment geen vluchten vertrekken. #Schiphol Arjen Peters

Waren net naar de startbaan getaxied op @flughafenmünchen toen piloot

meldde dat we niet naar @Schiphol konden vanwege #tankproblemen daar. Nog zeker 30 minuten wachten. marijndt