Opnieuw politiemedewerker buiten functie gesteld

Beeld ANP XTRA

Dat maakte de politie donderdag bekend. Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheid Amsterdam doet verder onderzoek. Wat de agent precies heeft gedaan, maakte de politie niet bekend en geeft aan gedurende het onderzoek geen verdere uitspraken te doen.

Reeks maatregelen

Het is de zoveelste maatregel in korte tijd bij de Amsterdamse politie. Op 19 augustus werden vier politiemedewerkers geschorst en vier buiten functie gesteld wegens het gebruik en/of bezit van harddrugs. Op 8 juli werd een 55-jarige medewerker aangehouden op verdenking van ambtelijke corruptie, computervredebreuk en schending van zijn ambtsgeheim. Op 27 juni schorste de politie een medewerker op verdenking van bezit of gebruik van harddrugs. Een dag eerder werd bekend dat een agent op non-actief is gesteld wegens ‘schending van het ambtsgeheim’ en computervredebreuk. Mogelijk had de agent informatie opgezocht die niet voor de uitvoering van zijn werk was bedoeld.

Drie weken daarvoor schorste de politie twee medewerkers wegens plichtsverzuim. Begin juni werd bekend dat een medewerker van de politie zich schuldig zou hebben gemaakt aan belaging of stalking. Eind mei werd een politiemedewerker geschorst wegens fraude en valsheid in geschrifte.