Opnieuw poging tot horlogeroof, ditmaal in Oost

Iets na 22.00 uur kreeg de politie de melding dat er een poging tot straatroof had plaatsgevonden op de Cruquiusweg. Eenmaal ter plaatse bleek dat twee slachtoffers op een parkeerplaats door twee mannen waren aangesproken en bedreigd. Waarschijnlijk hadden ze het op het exclusieve horloge voorzien van een van de twee slachtoffers. Hij werd bij de overval op zijn hoofd geslagen met een hard voorwerp.

De overval mislukte echter, waarna de twee daders er vandoor zijn gegaan op een scooter in de richting van de Zeeburgerdijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hen. De recherche en forensische opsporing hebben na de overval ter plaatse onderzoek gedaan. Het slachtoffer dat werd geslagen, is met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Tweede overval in twee weken tijd

Het is de tweede roofoverval in amper twee weken tijd waarbij overvallers het hebben voorzien op een duur horloge. Twee weken geleden werd bij een gast op het terras van restaurant Ferilli’s in de Beethovenstraat een pistool op zijn hoofd gezet. “Hij zei: ‘Geef me je horloge, anders schiet ik je door je hoofd.’ Ik hoorde het wapen een paar keer klikken,” vertelde de geschrokken ondernemer naderhand aan Het Parool.

De overval(len) zorgen voor onrust onder horlogeliefhebbers. Veel eigenaren van exclusieve horloges zeggen de klokjes alleen nog thuis of op kantoor te willen dragen, uit angst om overvallen te worden.

De horloges zijn gewild, omdat er steeds minder cash geld voorhanden is bij bijvoorbeeld winkels of tankstations. “Er is nergens meer cash. Het heeft voor criminelen geen zin om een bank of een tankstation te beroven, maar wel mensen met horloges,” vertelde een Amsterdamse horlogehandelaar al eerder aan Het Parool.