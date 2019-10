Opnieuw pepperspray en berovingen bij ADE-show Martin Garrix

Martin Garrix. Beeld ANP Kippa

Garrix stond in de nacht van vrijdag op zaterdag in de RAI op het Amsterdam Dance Event, dat deze week wordt gehouden. Zo’n 130 feestgangers meldden zich tijdens de show bij de EHBO omdat ze last hadden van de pepperspray. Volgens de politie zijn mensen met de bijtende stof in hun gezicht gespoten en beroofd.

Getuige

Fiore Caputo uit Duitsland was met acht vrienden speciaal voor het optreden van Garrix naar Amsterdam gekomen. “We stonden net een half uur van het optreden te genieten toen twee jongens achter ons vervelend begonnen te doen. Ze vielen meisjes lastig en trokken een ketting van de nek van een jongen naast ons. Toen die jongen zijn ketting probeerde terug te pakken, begonnen ze met pepperspray te spuiten en gingen ze ervandoor.”

“Het was echt een chaos, wel honderd tot tweehonderd mensen hadden er last van. Ik heb twee uur niets kunnen zien en we raakten elkaar allemaal kwijt. De politie kwam wel, we hebben ze ook alles verteld, maar ze konden niet zoveel doen. Uiteindelijk hebben we het concert gemist. Ik had hier zo naar uitgekeken. Ik baal echt verschrikkelijk.”

Vechtpartijen

Na het concert van Garrix ontstonden zaterdagochtend vroeg ook vechtpartijen bij de RAI. De politie gebruikte de wapenstok om de vechtersbazen uit elkaar te halen, maar op een gegeven moment keerden ze zich tegen de agenten. De politie voerde charges uit om om de menigte op afstand te houden. Daarna keerde de rust terug.

Of en hoeveel mensen er zijn gearresteerd, kan de politie nog niet zeggen. Ook is niet duidelijk hoeveel concertbezoekers aangifte hebben gedaan.

Vorig jaar werd ook gespoten met pepperspray tijdens ADE. Dat was toen ook bij een optreden van Martin Garrix.