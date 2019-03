De politie kreeg daar rond 05.10 uur verschillende meldingen over uit de buurt. Surveillerende agenten namen bovendien een lichtflits en harde knal waar in de buurt. Iets na 9.00 uur 's ochtends had de opgetrommelde Explosieven Opruimingsdienst (EOD) haar onderzoek ter plaatse afgerond, en geconcludeerd dat de ontploffing inderdaad veroorzaakt werd door een explosief.



De omgeving van coffeeshop Smoke Palace is lopende het technisch onderzoek ruim afgezet. Tot die tijd rijden tram 19 en bus 41 noodgedwongen om. Er is niemand gewond geraakt. De afdeling Bouw en Woningtoezicht van de gemeente is ingeschakeld om de schade aan Smoke Palace en omliggende panden in kaart te brengen. Die is volgens een politiewoordvoerder aanzienlijk.