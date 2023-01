Opnieuw onrust rondom verplaatst vreugdevuur Floradorp

Na twee jaarwisselingen in lockdown vanwege corona was de hunkering groot in de roerige volksbuurt. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Midden op straat in Floradorp kwam Brahim Abid, stadsdeelvoorzitter in Noord, laat op oudejaarsavond vertellen dat de traditionele kerstboomverbranding in Floradorp niet kon doorgaan vanwege de harde wind. “Ronduit dom,” vindt Patrick van Bronswijk van de organiserende stichting Flora4Life. Even verderop lagen kerstbomen en hout al 8 meter hoog opgestapeld. Feestgangers staken het in de brand zodra ze er lucht van kregen dat de stadsdeelvoorzitter met slecht nieuws kwam.

Van Bronswijk zegt nog altijd niet te weten wie het vuur toen toch aanstak. Hij weet wel: tientallen jongeren bekogelden de stapels met vuurpijlen. Na twee jaarwisselingen in lockdown vanwege corona was de hunkering groot in de roerige volksbuurt. “Ze hadden al twee jaar geen vuur meer gehad. Die jochies stonden al de hele week te stuiteren.”

Scherpe verklaring

De boodschap dat het vreugdevuur te gevaarlijk was vanwege de harde wind kwam bovendien laat, kwart over elf die avond. Het veld langs de Buiksloterdijk waar de kerstboomverbranding al tientallen jaren wordt gehouden stond vol. “Kom dan om half negen. Dan staan daar nog geen honderden mensen.”

Burgemeester Halsema kwam op nieuwjaarsdag met een scherpe verklaring waarin ze de organisatie terechtwees. Die was ‘niet bereid of in staat’ om te voorkomen dat het vuur werd aangestoken, concludeerde zij. Ze onderstreepte de risico’s voor de aanwezigen en de dijkbewoners. ‘Op deze wijze kan het vreugdevuur geen vervolg krijgen.’

Verantwoordelijkheid

De verklaring van de burgemeester was tegen het zere been van de organisatie. “Ze worden bedankt,” zegt Van Bronswijk, verwijzend naar de late en chaotische manier waarop de boodschap op oudejaarsavond werd gebracht. Gelukkig is het goed afgelopen, zegt ook Van Bronswijk. “Maar dan niet achteraf naar ons wijzen. Dat pik ik echt niet.”

Met de conclusie dat het te hard waaide was het vreugdevuur afgelast en daarmee hield de verantwoordelijkheid van de organiserende stichting op, stelt Van Bronswijk. Bij een late afgelasting zijn de acht ingehuurde beveiligers en de eigen ordedienst van dertig tot vijftig mensen niet in staat om de menigte te beteugelen. En dat is volgens hem ook niet de afspraak met de gemeente. “Dan geven wij het veld terug en komt de politie. Wij gaan niet tussen rellen staan. Kleine opstootjes lossen we op, maar we zijn geen ME.”

Alleen uitgesteld

Maar volgens het stadsdeel was het vreugdevuur helemaal niet afgelast. Het aansteken was alleen uitgesteld naar de avond van nieuwjaarsdag. In de afgegeven vergunning staat dat de organisatie permanent toezicht moet houden ‘om voortijdige ontbranding en andere ongeregeldheden te voorkomen’. De gemeente kon maandag verder niet reageren op de verwijten van de organisatie.

Die twijfelt intussen of ze nog wel door wil. “Dan kan mevrouw Halsema wel teleurgesteld zijn en zeggen dat ze niet weet of het volgend jaar kan doorgaan, maar ik weet helemaal niet of wij daar volgend jaar nog zin in hebben,” zegt Van Bronswijk.

Grote brandblaar

Het vreugdevuur bij Floradorp leidde in het verleden vaker tot onrust, maar volgens Van Bronswijk wordt daarmee een grotere chaos voorkomen. Het vuur is niet meer zo hoog als vroeger, en voordat de kerstboomverbranding – die al decennia bestaat – in georganiseerd verband plaatsvond, werd het vuur in de smalle straatjes gestookt. “Lantaarnpalen en dakgoten smolten. Toen ik als kind binnen mijn hand op het raam zette, hield ik er een grote brandblaar aan over.”

Na de verwijten van de burgemeester twijfelt Van Bronswijk hardop hoe het verder moet. “Ik heb deze week honderd uur op mijn benen gestaan. Het is voor mij allang geen feestje meer. Ik heb geen kater van het drinken, wel van het gezeik eromheen.”