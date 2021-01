Opnieuw onrust: politie voert charges uit in Molukkenstraat

Onrust op het kruispunt bij de Molukkenstraat. Beeld Het Parool.

De jongeren steken vuurwerkbommen af die zorgen voor heftige knallen. Vuurwerkbommen zijn heel zwaar. Een aantal jongens jut de rest op om de Molukkenstraat te blokkeren.“Joden, joden,” wordt er door hen geroepen. Zeker 150 agenten zijn op de been om de aanstichters in te sluiten.

Volgens een getuige wordt er stevig gevochten door de relschoppers.

Het zijn vooral jongeren uit de buurt die rondhangen op het kruispunt van de Insulindeweg en de Molukkenstraat. Niemand weet wat ze hier komen doen. “Gewoon kijken,” zei een jongen eerder. “Je moet oprotten,” zegt een andere.” De politie sprak aan de lopende band groepjes aan en riep ze op om om 21.00 uur allemaal wel thuis te zijn. De jongens gingen eerst een hoek verderop staan.

Ook in West hebben zich een paar groepen verzameld, zegt een woordvoerder van de politie. “Dat monitoren we ook, maar daar is het nog rustig. We merken een grotere toeloop bij de Molukkenstraat, waar we wel onrust voelen. Daar zijn we nu in groten getale aanwezig.”

Op zondag liep de onrust enorm uit de hand. De politie hield 190 relschoppers aan tijdens een uit de hand gelopen demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam.

Dit was de winkeliers in Oost niet ontgaan. De ramen van café Superette in Oost werden aan het eind van de middag al preventief dichtgetimmerd.

Ook in andere steden was het onrustig. In onder meer Eindhoven, Urk, Roermond, Apeldoorn en vele andere steden moest de politie hard optreden.

Molukkenstraat gaat los. pic.twitter.com/kIRsimEN3s — Mascha de Jong (@maschadejong) 25 januari 2021