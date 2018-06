Opnieuw mooi weer op komst

Het wordt vanaf maandag aangenaam warm met in het binnenland temperaturen tussen de 22 en 26 graden, voorspelt Weeronline.



Het is stabiel zomerweer zonder een onweersdreiging. De zon schijnt flink en in het binnenland ontstaan soms vriendelijke stapelwolken of er trekt een wolkenveld over het land.



De temperatuurverschillen zijn wel groot. Omdat de wind uit het noorden waait is het aan zee relatief koel met 14 tot 18 graden. Op de stranden kan het zelfs nog wat minder aangenaam zijn als zeemist vanaf de Noordzee binnentrekt. Achter de duinen is het al ruim 20 graden en in het binnenland ligt het kwik tussen 22 en 25 graden.



Warmer

Woensdag en donderdag draait de wind naar het oosten en wordt het landinwaarts met 25 tot 28 graden beduidend warmer. Ook op de stranden gaat de temperatuur dan flink omhoog.



De dagen daarna is de temperatuurverwachting onzeker. Sommige weermodellen laten de wind terugdraaien naar het noorden. Daardoor wordt het vooral in de kustprovincies minder warm en neemt de bewolking toe.



Als de wind uit het oosten blijft waaien houdt het hoogzomerse weer aan. De kans op een overgang naar koel en wisselvallig weer is klein.