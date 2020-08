Opnieuw man neergeschoten in de Vechtstraat in Zuid

In de Vechtstraat in de Rivierenbuurt is opnieuw een man neergeschoten. Het slachtoffer is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.

De schietpartij gebeurde woensdagochtend rond 04.00 uur. De politie doet ter plaatse onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

Dinsdagmiddag was in dezelfde straat ook al een schietpartij, waarbij een man zwaargewond raakte. Het gaat om de 23-jarige Danzel S., ook wel bekend als rapper Bigidagoe uit Holendrecht, Zuidoost. De schutter is voortvluchtig.

Bigidagoe wordt gezien als de rechterhand van Joël H., alias Joey AK, de frontman van rapformatie Zone 6.

Rond rapformatie Zone 6, waarvan sleutelspelers aan de internationale drugshandel worden gelinkt, is het al maanden onrustig.