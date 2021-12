Opnieuw levenslang voor Omar Lkhorf en Hicham M. om liquidaties in Amsterdamse onderwereld

Van links naar rechts, verdachten Hicham M., Mohamed H. en Omar Lkhorf. Beeld ANP

De 27-jarige Eaneas Lomp werd in november 2015 met een pistool en een automatisch wapen doodgeschoten op weg van het station naar zijn huis in Krommenie. Het kogelvrije vest dat hij droeg bood onvoldoende bescherming voor de 29 kogels die op hem werden afgevuurd. Het hof acht bewezen dat M. een van de schutters was en dat Omar Lkhorf de opdrachtgever was die de schutters betaalde.

Op oudejaarsdag van 2015 werd bij de toegangspoort van een camping het vuur geopend op de broers Chafik en Chahid Yakhlaf. Daarbij werd Chahid dodelijk getroffen. Zijn broer en een derde slachtoffer raakten gewond. Bij die aanslag werden meer dan twintig kogels afgevuurd. Opnieuw was Hicham M. een van de schutters, samen met Mohamed H. Hij is veroordeeld tot dertig jaar cel en is niet in hoger beroep gegaan.

Levenslang

Omar Lkhorf en Hicham M. werden in juni 2019 al door de rechtbank veroordeeld tot levenslange celstraffen voor de liquidaties en twee pogingen daartoe. Beiden gingen in hoger beroep.

Het hof Arnhem-Leeuwarden noemde de feiten zo ernstig dat alleen levenslange gevangenisstraffen passend zijn. “U lijkt gewetenloos,” zei de voorzitter van het hof tegen Lkhorf. “Er is in het wilde weg geschoten met automatische vuurwapens. U heeft minachting getoond voor mensenlevens.”

De voorzitter memoreerde dat Hicham M. ten tijde van de moorden pas 21 jaar oud was. “We zien dat jonge jongens gemakkelijker overgaan tot het plegen van liquidaties,” aldus het hof, dat met de levenslange straf een signaal wil afgeven aan criminele jongeren en de samenleving.

Liquidatiepoging

Het hof concludeert dat L. als opdrachtgever en M. tevens betrokken waren bij een derde liquidatiepoging in april 2016 in Amsterdam, die op crimineel Nourredine ‘Hitler’ A. Omdat het automatische wapen haperde, overleefde hij de aanslag.

Donderdagochtend werd Daniël M. veroordeeld tot achttien jaar cel voor zijn bijdrage aan de liquidatie van Lomp. Twee andere mannen kregen in hoger beroep celstraffen tot tien jaar voor een liquidatiepoging op de broers Yakhlaf in november 2015 in een Utrechtse shishalounge. Ook die aanslag mislukte.

De broer en een vriend van Omar Lkhorf werden in 2012 doodgeschoten in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam-West. Deze dubbele liquidatie zou de katalysator voor het geweld van Lkhorf en de zijnen zijn geweest.