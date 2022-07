Opnieuw in de rij voor de Rolling Stones: ‘Als het weer wordt afgezegd? Dan hebben we een derde keer voorpret’

Amsterdam 7 juli 2022Rolling Stones-fans voor aanvang van het concert in de Johan Cruijff Arena. Beeld Daphne Lucker

“Ik dacht dat het een grap was,” zegt Jasper Koenders (42) uit Amsterdam als hij terugdenkt aan het moment waarop hij hoorde dat het vorige concert van de Rolling Stones niet doorging.

Het is vier uur ‘s middags, op station Bijlmer Arena arriveert elke vijf minuten een metro vol Stones-fans. Ze zijn niet moeilijk te herkennen: het overbekende logo, de rode lippen met uitgestoken tong, prijkt bij bijna iedereen op het T-shirt, de trui, de jas of de kontzak.

Deze donderdagavond wordt het eigenlijk op 13 juni geplande concert van de Rolling Stones ingehaald. In het ‘Ajaxstadion’, zoals Mick Jagger de Johan Cruijff Arena vorige maand in een filmpje op Twitter noemde. De zanger testte positief op corona en moest het concert op het allerlaatste moment afzeggen.

‘Geen Dylan’

Op het veld in de Arena stond Koenders die eerste keer vlakbij Holly Limburg (22) uit Enschede, die hij daar had leren kennen. Dat schept een band. Vandaag komen ze elkaar opnieuw tegen in de rij, het is meteen dikke pret.

Voor Koenders is het een ‘thuiswedstrijd’, hij heeft een seizoenskaart voor Ajax. Zijn 15-jarige dochter is ook mee. Dit wordt haar eerste concert ooit. Twee jaar geleden zou hij al met haar naar Billie Eilish gaan, maar dat werd afgelast vanwege de lockdown. Koenders is er niet rouwig om: “Ik ben blij dat haar eerste concert nu de Stones wordt, en niet Billie.”

Ook verderop in de rij herkennen bezoekers elkaar van 13 juni. Een groepje mannen uit Enschede en wat vrouwen uit Beest kletsen met elkaar. “Ik ben al twaalf keer geweest,” zegt Benno Krupens (61). Hij somt op: “Stuttgart, Arnhem, Stockholm, Hamburg, Rotterdam.” Hij heeft zijn zoon Myron (27) meegenomen. Die heeft de liefde voor de Stones met de paplepel ingegoten gekregen. Vader en zoon merken er niets van dat de Stones een dagje ouder worden: “Het is niet zoals Bob Dylan, die steeds rustiger begint te spelen. Het tempo zit er bij de Stones nog goed in.”

Vrijgekomen kaarten

Verderop in de rij, bij een hotdogkraam, staan drie jongens nog snel een broodje weg te werken. Drie Stoneslogo’s prijken op de truien van Sjouke Visser (21), Tjardo Veenstra (23) en Jeroen Faber (24) uit Friesland. Vrij krijgen was deze keer nog knap lastig: ze werken alle drie bij een visrestaurant op Ameland, waar het drietal node gemist wordt. Maar de baas begreep dat ze het inhaalconcert niet konden laten schieten. “Ze hebben alvast vakantiekrachten ingezet.”

Niet iedereen hoefde zijn plannen om te gooien om er vandaag bij te zijn. Voor moeder Sylvia (45) en dochter Lola van Es (20) kwam het geannuleerde concert juist goed uit: de vorige keer waren ze te laat om een van de 53.000 kaarten te bemachtigen – die waren in vijf minuten uitverkocht. Dit keer lukte het wel. Sylvia: “Ik vond het sneu voor de fans dat het werd afgelast, maar ik wist dat er kaarten zouden vrijkomen voor een inhaalconcert.”

Het is vijf uur, de deuren gaan open. Terwijl de eerste fans het stadion binnenlopen blijven de volle metro’s binnenkomen. Bang dat het concert zo weer wordt afgelast? Koenders: “Dan hebben we straks een derde keer al deze voorpret.”