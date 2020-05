Opnieuw geweld tegen homo’s in Oost: man gestoken met glas

Beeld ter illustratie. Beeld ANP

Het slachtoffer was donderdagavond met zijn partner aan het kanoën, toen zij vanaf de kant werden uitgescholden en bekogeld met spullen. Het stel ging verhaal halen, vertelt een woordvoerder van de politie, waarna op de J.C. van Epenstraat een vechtpartij ontstond.

Bij die vechtpartij is een van de kanoërs gewond geraakt. Hij werd met een stuk glas in zijn arm gestoken en werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij geopereerd.

Later op de avond werden drie tieners aangehouden. Het gaat om twee jongens van 14 en één jongen van 15 jaar oud. Zij waren al bekend bij de politie. De recherche onderzoekt de zaak nog en krijgt daarbij ondersteuning van Roze in Blauw, het politienetwerk dat zich speciaal bezighoudt met anti-homogeweld.

Eerdere incidenten

Het incident met de kanoërs volgt op twee eerdere uitingen van homohaat, eveneens in Oost. Op eerste paasdag werden twee mannen uitgescholden en bedreigd toen zij hand in hand over straat liepen. Een van de slachtoffers, de van origine Braziliaanse Fabio Viana, beschreef het incident op Facebook. Niet veel later was het opnieuw raak. Op 11 mei werd het stel opnieuw lastiggevallen toen ze hand in hand liepen, opnieuw in Oost.

Voor de Amsterdamse gemeenteraad was het reden om een hardere aanpak van anti-homogeweld te eisen. De VVD stelde onder meer voor lokagenten in te zetten. Burgemeester Femke Halsema liet weten dat het Openbaar Ministerie daarover gaat, maar dat ze niet per se afwijzend staat tegenover het idee.