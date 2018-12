Opnieuw flink ongeluk op de Heemstedestraat

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een eenzijdig ongeval. De politie is ter plaatse en onderzoekt wat er precies is gebeurd.



Vanwege de ernst van het ongeluk was een traumateam ter plekke. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



De Heemstedestraat is vaker het decor voor verkeersincidenten geweest. Er zijn veel ongelukken met fietsers en auto's, in 2015 liepen er zelfs twee dodelijk af. Een automobilist knalde tegen een pilaar van een viaduct van de A10, een halfjaar later botste een andere automobilist tegen een boom.