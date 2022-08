Opnieuw explosie op Kleine-Gartmanplantsoen

Door de ontploffing is een raam van horecazaak Palladium vernield. Beeld Joris van Gennip

Het explosief, dat om 04.10 uur afging, zorgde voor een flinke knal, aldus een woordvoerder van de politie. Door de ontploffing is een raam van horecazaak Palladium vernield. Na de explosie werd het gebied tijdelijk afgezet en is er onderzoek gedaan door de Forensische Opsporing.

Afgelopen zondagnacht vond er voor café In the City, eveneens gelegen aan het Kleine-Gartmanplantsoen, ook een ontploffing plaats. Hierbij werden de deur en het portiek verwoest. Dit keer lag het explosief verderop. “Het is buiten afgegaan en het is dus maar de vraag of het tegen een pand was gericht,” aldus de politiewoordvoerder. Ook is nog onduidelijk wat voor explosief voorwerp er is gebruikt.

Getuigen

Op het moment van ontploffing stonden er veel mensen buiten. De politie heeft dan ook al meerdere getuigen kunnen spreken. Hieruit blijkt dat de verdachte met een andere persoon aan is komen lopen vanaf de Stadhouderskade over het Max Euweplein. Vervolgens is hij alleen verder gelopen in de richting van de horecazaak, waar hij een explosief achterliet. Na de ontploffing vluchtte hij rennend weg naar de Stadhouderskade. Vooralsnog heeft de politie niemand aangehouden.