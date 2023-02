Opnieuw explosie bij woning Oude-IJselstraat in Rivierenbuurt

De politie doet onderzoek bij een woning aan de Oude-IJselstraat, waar woensdagavond opnieuw een explosie plaatsvond. Beeld ANP

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten. Er raakte niemand gewond door de knal. Wel zijn het portiek en de voordeur beschadigd, evenals de ruiten boven de verschillende deuren en het plafond van het portiek.

Er is een verdachte, die volgens de politie in het donker gekleed was en wegrende door de Berkelstraat, in de richting van de Van Woustraat. In een buurtapp zegt een buurtbewoner rond half 11 ‘s avonds dat ze een knal hoorde en dat ‘alles binnen bewoog’.

In 2016 ontplofte in dezelfde straat een handgranaat voor een woning en raakte een vrouw gewond bij een schietincident. De politie hield toen vijf mensen aan voor de incidenten in de Rivierenbuurt.

“Vroeger was hier ook altijd veel gezeik,” zegt een buurman die liever anoniem wil blijven. “Dus we zijn wel wat gewend. Maar de mensen die er toen woonden zijn allemaal vertrokken. Dus dit is een groot vraagteken.”