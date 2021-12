Opnieuw een karige kerstavond in de Amsterdamse kerken? ‘We blijven hopen op een echte nachtdienst’

De Westerkerk op de Prinsengracht: ‘We hopen natuurlijk nog op een echte kerstnachtdienst.’ Beeld Nosh Neneh

Ook in de kerk wordt de avondlockdown van het kabinet doorgetrokken. Woensdag liet de Rooms-Katholieke Kerk weten per direct alle vieringen na 17.00 uur te schrappen, ook tijdens kerst. “Juist vandaag zou de kaartuitgifte van de geliefde kerstavondviering starten, voor twee nachtdiensten,” vertelt pastoor Eric Fennis van de Nicolaasbasiliek aan de Prins Hendrikkade. “Maar dit jaar wordt het toch weer een livestream op Nicolaas TV, ons YouTube-kanaal.”

Vorig jaar had de Nicolaasbasiliek op kerstavond de eer om de Kerstnachtmis – de nationale televisie-uitzending op NPO 2 – te verzorgen, die vanwege de coronamaatregelen extra veel kijkers trok. Fennis: “We hebben de afgelopen tijd geleerd dat de liturgie wel een beetje aangepast moet worden: in de kerk maakt het niet zoveel uit hoe lang het duurt, maar via een schermpje probeer ik het bij een uur te houden.”

Happening

Zo officieel als bij de Rooms-Katholieken is het besluit in de Protestantse Westerkerk nog niet, vertelt predikant Herman Koetsveld. Maar ook bij de kerk op de Prinsengracht wordt alweer gekeken naar alternatieven.

Zonde, want juist de ‘kerstnachtdienst’ op kerstavond is doorgaans een geweldige happening in de Westerkerk, vertelt Koetsveld. “Chocolademelk bij aankomst in een prachtig verlichte Jordaan, en dan met meer dan 1400 bij elkaar voor het kerstverhaal. Vaak met veel mensen die geen doorsnee kerkgangers zijn.”

Even werd nog nagedacht om van de kerstnachtdienst een evenement te maken inclusief QR-code, maar ook dat is met de huidige maatregelen geen optie meer. “Zo nodig schakelen we naar een livestream, of wellicht zoals vorig jaar naar een vooraf opgenomen film. Die werd toen veel bekeken. Maar we hopen natuurlijk nog op een echte kerstnachtdienst.”

Solidariteit

Ook bij de Lutherse Kerk zijn ze inmiddels goed ingespeeld op de soms last minute buitelingen die de kerk soms moet maken, vertelt pastoor Andreas Wöhle. “We maken een dubbel plan, zodat we zowel deels fysiek als compleet online kunnen gaan. Vlak voor kerst hakken we de knoop door. Dat is voor ons makkelijker dan voor de Rooms-Katholieke Kerk, want wij hebben te maken met een overzichtelijkere regio. Het is slechts een kwestie van communiceren.”

Vooralsnog blijven de overdag geplande kerstvieringen in de kerken gewoon staan, met inachtneming van de coronamaatregelen. Wöhle, net als predikant Koetsveld van de Westerkerk, acht de kans klein dat de komende weken het tij zo keert dat de Oude Lutherse Kerk op kerstavond de deuren weer wijd open kan gooien. Daags voor kerst bekijkt Koetsveld of het verantwoord is om op kerstavond bijvoorbeeld in twee kleine groepen van 250 personen samen te komen. “Alles staat of valt met nieuwe maatregelen. Maar we willen ondanks onze uitzonderingspositie niet de randjes opzoeken. Uit zorgvuldigheid voor de volksgezondheid én uit solidariteit.”