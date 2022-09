Opnieuw drukte op Schiphol: reizigers staan tot buiten in de rij

Door een krappe bezetting bij de beveiliging ontstaan er opnieuw lange rijen voor de vertrekhallen. Beeld Sem van der Wal/ANP

Bij vertrekhal 1 staat buiten een lange rij met reizigers. Ook bij vertrekhal 3 moeten mensen soms buiten wachten. Veel vluchten vertrekken later en meerdere zijn geannuleerd. De reden voor de annuleringen, veelal Europese vluchten, is nog niet bekend.

Schiphol stelt dat de gemiddelde wachtrij voor de security momenteel flink kan oplopen. Sommige reizigers deden er zeker twee uur over om door de beveiliging heen te komen. Volgens een woordvoerder lopen rijen wel door en gaat de drukte in golven. De verhouding tussen reizigers en beveiligers is dinsdag beter in balans dan maandag. Reizigers worden via schermen en in de Schiphol-app op de hoogte gehouden van de actuele wachttijden.

In de rijen buiten en in de vertrekhal zelf zijn geen bordjes meer te vinden waarop de wachttijden staan. Dat was afgelopen zomervakantie wel het geval.

Krappe bezetting

Maandag ontstond grote drukte op Schiphol vanwege krappe bezetting bij de beveiliging. Door die drukte moesten duizenden mensen in de rij staan en misten sommigen – onder wie Ajaxsupporters onderweg naar Liverpool – ook hun vlucht. De wachttijden voor reizigers liepen op tot wel twee of drie uur. Schiphol liet weten dit ‘ontzettend vervelend’ te vinden voor reizigers.

Op verzoek van het vliegveld werd een aantal vluchten maandag geannuleerd. Transavia annuleerde twee vluchten. Ook KLM schrapte enkele vluchten. Bij die vluchten was echter niet duidelijk in hoeverre de oproep van Schiphol daar de aanleiding voor was. Het verzoek van Schiphol had vooral betrekking op vluchten die maandag tussen 16.00 en 23.00 uur van vertrekhal 3 zouden vertrekken.