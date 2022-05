Opnieuw dode gevonden in woning Hoek van Hollandstraat

Beeld Joris van Gennip

Zondag deed de politie onderzoek in de woning. Een woordvoerder van de politie liet weten dat het nog ‘te vroeg is’ om te zeggen of er een verband is tussen de brand en het nu aangetroffen lichaam.

Grote brand

In de nacht van donderdag op vrijdag was er een grote, uitslaande brand in een flat in dezelfde straat. Daarbij kwam een 33-jarige man om het leven. Volgens een woordvoerder van de politie was er geen sprake van brandstichting. Hoe de brand dan wel is ontstaan, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een ‘noodlottig ongeval’.