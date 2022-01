Opnieuw besmettingsrecord in Amsterdam, bijna helft van testen positief

Beeld Daphne Lucker

Meer mensen (9 procent) lieten zich afgelopen week testen en meer mensen kregen een positieve uitslag (48,5 procent). Het was de afgelopen week zo druk dat de GGD Amsterdam was gestopt met testen zonder afspraak. Sommigen moesten wel een uur wachten in de rij voor de teststraat. Ook een nieuw testbeleid draagt bij aan het hoge percentage van positieve testen. Mensen doen vaak eerst een zelftest alvorens ze de uitslag bij de GGD laten bevestigen.

In alle gemeentes van de GGD-regio Amsterdam-Amstelland was sprake van een toename in het aantal positieve coronatesten. Binnen Amsterdam nam het aantal besmettingen in Centrum en Zuid licht af, in Oost en Zuidoost nam het licht toe en in de overige stadsdelen nam het fors toe.

Tekst gaat verder na de grafiek.

Vorige week zorgde de zich sneller verspreidende, maar minder ziekmakende omikronvariant al voor een besmettingsrecord in de regio. Dat aantal zal met de versoepelingen die woensdag zijn ingegaan de komende tijd verder toenemen, verwacht het kabinet. Desondanks denken Amsterdamse ziekenhuizen de drukte aan te kunnen.

Vaccinatiegraad

Wat daarbij helpt is de vaccinatiegraad. Minister Ernst Kuipers zei dinsdag tijdens de coronapersconferentie dat geboosterde en gevaccineerde mensen relatief minder vaak in het ziekenhuis belanden. In de regio Amsterdam heeft ruim 37 procent van de mensen van twaalf jaar of ouder de booster gekregen. Vier op de tien heeft twee prikken gehad. Ouderen laten zich vaker vaccineren.

Landelijk steeg het aantal positieve testen afgelopen week nog harder. Er was een toename van 50 procent. Bijna 1 op de 50 mensen testte positief. In de ziekenhuizen zorgde dat op verpleegafdelingen voor een stijging van het aantal coronapatiënten, maar voor een daling op de ic-afdeling.