Opnieuw beroep ingediend tegen vergunning biomassacentrale Diemen

Exterieur van het hoofdkantoor van energiebedrijf Vattenfall. Beeld ANP

Dit keer gaat het om de natuurvergunning die onlangs is verleend door de provincie Noord-Holland. Hierbij is volgens Mobilisation for the Environment (MOB) en Comité Schone Lucht door Vattenfall fors met cijfers gegoocheld om de vergunning te krijgen.

De nieuwe centrale vervangt deels de twee huidige aardgasgestookte centrales en een hulpwarmtecentrale op dezelfde locatie. Volgens MOB en het comité gaat het om de grootste biomassacentrale van Nederland. “De centrale gaat gestookt worden op hout uit de Baltische landen, de VS en Canada, als het aan Vattenfall ligt, in plaats van het schonere en goedkopere aardgas waarop de bestaande centrale van Vattenfall nu draait,” aldus de twee partijen.

Onzin

De organisaties stellen dat is geprobeerd het te laten lijken dat er minder stikstof op het Naardermeer zal neerslaan, door net te doen of in het verleden twee gasketels samen met de vijf hulpketels 100 procent van de tijd in bedrijf zijn geweest. “Dit is grote onzin,” aldus de twee organisaties. “Op papier gaat de stikstofdepositie op het Naardermeer omlaag. In werkelijkheid zal die gaan toenemen. De provincie gaat volledig mee in dit gesjoemel van Vattenfall.”

Volgens MOB en het comité zijn de gevolgen van deze biomassacentrale behalve een toename van stikstofdepositie in natuurgebieden onder meer kaalkap, vernietiging van biodiversiteit, transport met zwaar vervuilende vrachtschepen en toename van de luchtvervuiling in Diemen met onder meer zwaveldioxides, zoutzuur, cadmium en kwik. De twee organisaties stelden eind vorig jaar al een beroep in tegen de verleende omgevingsvergunning.

De milieuorganisatie MOB haalde eerder succesvol het oude stelsel waarmee de overheid de stikstofuitstoot reguleerde onderuit voor de rechter.