Opnieuw belaging Vondelpark, 14-jarig meisje besmeurd

De verdachte is spoorloos.



Samen met een vriendin fietste het meisje rond 8.00 uur door het Vondelpark. Ze kwamen onder andere langs het kinderbadje bij de Rozentuin. Door de regenval besloot het meisje bij de brug even af te stappen om te wandelen. Haar vriendin fietste wel door.



Klap in het gezicht

Onverwacht kreeg het meisje een harde trap in haar knieholte van een onbekende man. Ze verloor haar evenwicht en kreeg direct daarna ook nog een klap in haar gezicht. Tot slot duwt de man ook nog een smerige substantie in haar gezicht.



Wat die substantie is wil de politie niet zeggen. De woordvoerder zegt dat het stinkt, maar verder geen blijvende schade heeft aangericht. Het Nederlands Forensisch Instituut doet nog onderzoek naar de substantie.



Achtste incident

Het meisje omschreef de man als een licht getinte man, met een smal postuur. Hij was sportief gekleed in een donkerkleurige jas met capuchon, driekwart broek tot net iets over de knie met een zwarte legging en sportschoenen.



Het is sinds augustus al het achtste incident in Vondelpark, zegt een woordvoerder van de politie. Vermoed wordt dat het om dezelfde man gaat en is op zoek naar hem. De politie roept dan ook op het te melden als iemand iets weet of iets gezien heeft.



Vorige week werden ook al twee vrouwen door een man mishandeld in het Vondelpark.