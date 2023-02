Opnieuw beladen zitting in moordzaak Rodney Mijnals

Rodney Mijnals. Beeld Opsporing Verzocht

De 41-jarige Rodney Mijnals werd in februari 2022 doodgeschoten in Amsterdam-Oost. Hij gold als een bekend figuur in de buurt. Het Openbaar Ministerie verdenkt zijn neef, de 23 jarige Serginnio O., van betrokkenheid bij de moord.

Het feit dat zowel slachtoffer als verdachte familie van elkaar zijn, maakt de zaak zeer beladen. Tijdens een eerdere pro-formazitting gingen familieleden elkaar te lijf in de rechtbank Alkmaar. Om opnieuw escalatie te voorkomen werd een nieuwe tussentijdse zitting in de zaak daarom maandag op het Justitieel Complex Schiphol (JCS) behandeld.

De 23-jarige Serginnio O. ontkent betrokkenheid bij de moord op zijn oom. “Het is voor iedereen die hier vandaag zit heel vervelend,” zo stelde hij. “Dat het vervelend is, betekent niet dat ik hier moet zitten. Ik heb er niks mee te maken. Die hele dag ben ik daar niet eens geweest.”

Aanwijzingen van betrokkenheid

Het Openbaar Ministerie ziet dat anders. Volgens de officier van justitie zijn er wel degelijk aanwijzingen dat O. betrokken is geweest bij de moord op Mijnals. Zijn DNA is gevonden op een kogelhuls. Daarnaast is zijn telefoon, ten tijde van de moord, in de omgeving van Amsterdam-Oost gelokaliseerd. Verder werd zijn auto rondom het tijdstip van de moord gezien in de omgeving.

Dat wil niet zeggen dat er geen ontlastend bewijs is. Zo heeft een tipgever aan het Team Criminele Inlichtingen van de politie de naam van een andere schutter genoemd. Ook heeft de recherche heimelijk opnames gemaakt bij iemand die vertelde dat Serginnio O. niet de schutter is geweest.

O. heeft verklaard dat hij het moordwapen in zijn handen heeft gehad, maar dat hij dit zou hebben teruggegeven. Volgens hem zit het allemaal anders. “Ik weet zeer zeker wat er gebeurd is. Ik zal later een verklaring afleggen,” aldus O. Daarop verwijst hij naar familieleden van Mijnals die op de tribune zitten. “De grootste rat waarmee zij hiernaartoe komen, heeft er alles mee te maken.”

Als de zaak geschorst wordt, moet Serginnio O. even wachten. Als hij omhoog kijkt ziet hij zijn familieleden, die allerlei verwensingen naar hem roepen. “En dat vindt u oké?” vraagt hij aan de rechtbankvoorzitter. Die besluit ferm op te treden: “Nu de tribune verlaten. En snel! Of moet ik hulp inschakelen?”

Liquidatiepoging

In de zaak Mijnals zijn nog drie andere verdachten. Twee van hen zijn aangehouden maar inmiddels weer heengezonden.

De zaak kent nogal wat overlap met een andere strafzaak. Die draait om een mislukte liquidatie in Vinkeveen, ruim twee weken na de moord op Rodney Mijnals. Een aantal spelers in die zaak wordt ook genoemd in de zaak Mijnals.

Hoewel het onderzoek in de zaak Mijnals nog loopt, erkende de officier van justitie dat er niet veel nieuwe aanknopingspunten meer zijn. De planning is dat de zaak op 4 mei verder gaat.