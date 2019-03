Opnieuw annuleert Drake optreden Ziggo Dome

Het is onduidelijk waarom de rapper het concert heeft afgelast. Volgens een mail die bezoekers hebben ontvangen zijn er 'wijzigingen in het tourschema'.



Het is niet de eerste keer dat Drake een gepland concert afzegt. Hij zou in maart 2017 in de Ziggo Dome staan, maar liet toen verstek gaan omdat hij ziek zou zijn. Fans wachtten toen een uur in de zaal op zijn komst.



Onduidelijk

Het inhaalconcert dat een aantal dagen later plaatsvond, begon anderhalf uur te laat. Veel fans weigerden nogmaals af te reizen naar de Ziggo Dome.



De twee andere concerten van Drake die gepland stonden op 25 en 26 april, zijn verplaatst naar 15 en 16 april. Het is onduidelijk waarom dit is gebeurd. Drake doet Nederland aan in het kader van zijn The Assassination Vacation Tour.



