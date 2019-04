Opnieuw acties Boa's na geweld tegen handhaver

Er is beweging, maar we zien ook dat het niet genoeg is Eric Lakenveld, voorzitter Nederlandse Boa Bond

Geweld tegen boa

"Dit weekend was het weer raak," zegt Eric Lakenman van de Nederlandse Boa Bond in een telefonische toelichting. "Als ondersteuning bij een aanhouding van de politie is tijdens het afzetten van de locatie een boa neergehaald. Vanwege het lopende onderzoek kan ik hier niet meer over zeggen."



Het wordt tijd dat "de driehoek" nu écht gaat inzien welke rol de handhavers spelen, vindt Lakenman. "Eerdere acties hebben ervoor gezorgd dat we de aandacht kregen die we wilden. Er wordt nu serieus over ons gesproken en er is beweging, maar we zien ook dat het niet genoeg is."