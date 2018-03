Opnieuw aandacht voor 'puzzellijk' in Noord

Het is nog altijd onduidelijk van wie het hoofd en de lichaamsdelen zijn die in juni 2005 in het water van de Nieuwe Gouw in Noord werden gevonden.



Nadat vissers eerst een hoofd ontdekte in het water, werd gedacht dat die misschien door een scheepsschroef van het rest van het lichaam was gescheiden.



Waterpijp

Maar later werden nog meer delen ontdekt: een voet, twee onderbenen en een onderarm. Uit dna-onderzoek kwam naar voren dat het moet gaan om een man van 34 of 35 jaar, die uit het Midden-Oosten komt of dat zijn voorouders daar hebben gewoond.



Aan een uitsparing tussen zijn tanden kon verder worden afgeleid dat hij veelvuldig waterpijp rookte.



Mysterie

Met een gezichtsreconstructie is eerder geprobeerd zijn identiteit te achterhalen. Maar ondanks verschillende tips blijft het een mysterie wie de man is en hoe hij in Nederland in het water terecht is gekomen.



Dinsdagavond wordt in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan het 'puzzellijk'. Door de zaak actueel te houden, hoopt de politie dat er misschien mensen zijn die eerst niet durfden te praten maar dat alsnog zullen doen.



Ook zou het internet kunnen helpen om eventuele nabestaanden in het buitenland te bereiken.