Opnieuw 28 jaar cel geëist voor moordenaar broer kroongetuige Nabil B.

Pleidooi advocaat S.

‘Andy’ S. moet in hoger beroep niet méér, maar juist mínder straf krijgen dan de twintig jaar die de rechtbank hem heeft opgelegd, vindt zijn advocaat Christian Flokstra.

“Het misdrijf dat mijn cliënt heeft gepleegd is gruwelijk,” zei Flokstra in zijn pleidooi, “maar hij moet verantwoordelijk worden gehouden voor de moord die hij gepleegd heeft en niet voor de context waarin deze moord zou zijn gepleegd en ontwikkelingen daarna, zoals de moord op ook mijn collega (advocaat) Derk Wiersum.”

Dat Reduan B. ‘een onschuldig slachtoffer’ is, mag niet zwaar wegen. “Elk mensenleven is evenveel waard en moorden moeten op dezelfde wijze worden bestraft,” zei Flokstra. “Daarnaast is het moeilijk te bepalen wanneer iemand dan schuldig is of onschuldig. Het is niet aan ons om te oordelen over de doden die niet terechtstaan.”

S. ‘was nooit onderdeel van het criminele milieu’ en komt ook niet voor in het criminele samenwerkingsverband dat justitie ziet rond vermoed opdrachtgever Ridouan Taghi. Hij kan volgens Flokstra dus niet zwaarder worden gestraft omdat hij zijn opdrachtgevers niet noemt, hij weet mogelijk niet eens wie de uiteindelijke opdrachtgever is.

“Wat is voor argument aangevoerd waarom uw hof mijn cliënt anders zou moeten straffen dan in andere zaken omtrent een enkelvoudige moord?” Flokstra verwees naar de moord op elektricien ‘Ali Motamed’ eind 2015 in Almere (in werkelijkheid de pleger van een beruchte bomaanslag in Iran). Een van de verdachten, die géén berouw toonde, géén openheid van zaken gaf én eerder was veroordeeld tot zes jaar cel voor een zwaar misdrijf, kreeg recent óók twintig jaar.

Andy S. heeft wél bekend en wél gezegd dat hij spijt heeft. Hij praat met deskundigen om te achterhalen waarom hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. “Vanwege zijn zelfhaat is het risico dat hij weer hetzelfde zou doen, inmiddels heel klein.”

Inmiddels ‘is bekend hoe gevaarlijk het in het milieu is te praten’, memoreerde Flokstra. “Waarom moet S. dan meer straf krijgen vanwege zijn ‘morele plicht’ zijn opdrachtgevers aan te wijzen? Het is feitelijk onzin te denken dat het moorden zou ophouden als S. namen zou noemen. De kroongetuige heeft namen genoemd. Is het moorden gestopt? Nou, nee.”

Juist in deze tijden van gruwelijke moorden ‘moet het hof het hoofd koel houden en S. zuiver straffen voor zijn daden’. “Het gaat om de persoon van de verdachte en de daden die hij heeft verricht.”