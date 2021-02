Opnieuw 14 jaar voor doden Roderick Leta maar met extra toezicht

Slachtoffer Roderick Leta Beeld Politie

Dat heeft het hof bepaald.

Daarmee is de straf zwaarder uitgevallen dan de rechtbank in juni oordeelde. In dat vonnis ontbrak de zogenoemde gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (gvm). Dat sinds 2018 bestaande juridische middel houdt in dat P. na terugkeer in de samenleving langer dan gebruikelijk onder intensief toezicht staat. Ook kan dat toezicht worden verlengd.

De gevangenisstraf in het vonnis van de rechtbank en de uitspraak van het hof was even hoog: 14 jaar. In hoger beroep wees het hof een hogere schadevergoeding dan 63.000 euro af. Het beroep was aangespannen door het Openbaar Ministerie. Gezien de toegevoegde maatregel is dat succesvol geweest.

‘Fredje’

Roderick Leta, een vrolijke 29-jarige Amsterdammer die bij de Stadsreiniging werkte – bijnaam ‘Fredje in West’ – werd op 13 januari 2019 in de Van Reigersbergenstraat in West doodgestoken door de destijds 20-jarige P. De twee hadden afgesproken om naar een illegaal casino te gaan.

P. beweert dat Leta een schuld van 3000 euro bij hem had, maar dat kon hij op geen enkele wijze aantonen. P. zei dat hij het geld terug wilde en om Leta bang te maken had hij een mes meegenomen. Leta probeerde te vluchten, maar hij werd geraakt en overleed aan een slagaderlijke bloeding.

P. is geobserveerd in het Pieter Baan Centrum, waar hij weigerde mee te werken aan het onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid. Ook zijn proceshouding was stug. Hij trok lang een mistgordijn op voordat hij bekende dat hij Leta met een mes had aangevallen.

Afsluiten

Raymond Leta, een neef van Roderick, zegt mede namens de ouders van het slachtoffer tevreden te zijn met de uitspraak. “Met hulp van het Openbaar Ministerie en de familierechercheurs hebben we ons tot het uiterste ingespannen. We hopen het nu te kunnen afsluiten.”

De vader, moeder en zus van Leta hebben psychische hulp. Zijn ouders zijn onlangs verhuisd; ze wilden niet meer leven in het appartement waar hun zoon tot zijn dood woonde.