Opnames reconstructie schietincident Wittenburg

Tussen 10.30 en 17.00 uur wordt er woensdag in de omgeving van de Kleine Wittenburgerstraat gefilmd. Er zullen acteurs met bivakmutsen en wapens te zien zijn, omdat de reconstructie zo goed mogelijk moet lijken op wat er destijds op 26 januari gebeurde.



Geen bekende

Toen werd de Amsterdams-Marokkaanse Mohammed Bouchikhi (17) in het buurthuis De Witte Boei op Wittenburg doodgeschoten. Hij was geen bekende van de politie.



De schutters hadden het voorzien op de eveneens aanwezige Gianni L.. Hij werd bij de schietpartij in zijn nek geraakt.



Tips

Het onderzoek naar de schietpartij is nog in volle gang. Opsporing Verzocht besteedde eerder al aandacht aan het dodelijke incident. Toen kwamen er zeven tips binnen.



De politie heeft slachtoffers, betrokkenen en omwonenden geïnformeerd over de opnames. Er zal ook een wijkagent aanwezig zijn. Een Mobiel Media Lab staat op dinsdag 12 juni - op de dag van de uitzending - op het Wittenburgerplein, waar de beelden van de zaak te bekijken zijn. Als men iets wil melden, kan dat eveneens hier.