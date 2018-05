Opnames Astrid Holleeder blijken niet doorslaggevend

Dat was nieuwe informatie, viel ook Holleeders advocaat Sander Janssen op. "Het was wel prettig geweest als mevrouw Holleeder dit had verteld in het Passage-onderzoek, waarin Dino Soerel is veroordeeld voor het opdracht geven voor deze moord."



Kroongetuige

Opmerkelijk is verder dat Willem Holleeder danig in paniek was nadat bekend was geworden dat Fred Ros kroongetuige was geworden in het omvangrijke Passage-proces. Hij lijkt aanvankelijk vooral te vrezen dat ook Dino Soerel met justitie zal gaan praten. In een opgenomen gesprek vraagt Holleeder aan zijn zus: "Word ik nu aangehouden?" Nee, zegt zus Astrid. Willem Holleeder: "Als ze er iets bij vinden, dan misschien wel."



Astrid, in de zittingszaal: "Dit is toch een bekentenis?" Holleeder: "Dit is schandalig."



Zo was het af en toe wel vaker wrevelig tijdens de zitting. Tussen Holleeder en het Openbaar Ministerie: "U bent helemaal overspannen." Tussen Holleeder en zijn zus: "Oh daar heb je haar ook weer, zij weet het allemaal" en vice versa: "Je kan lachen, maar je bent nu echt fokking de lul." Ook tussen Astrid Holleeder en officier van justitie Sabine Tammes boterde het niet erg. "Moet ik het nou nog duidelijker uitspellen?"



Emotie

Astrid Holleeder raakte geëmotioneerd toen zij sprak over de moord op haar zwager Cor van Hout, waarvan Holleeder wordt verdacht. "Soms dan moet ik mezelf voorhouden waarom ik dit allemaal doe. Ik heb een mantra in mijn hoofd, de woorden uit het sectierapport van Cor van Hout: 'Een inschot in de hals, een inschot in het hoofd, die inschoten in de hartstreek.' Dit is zo laf gegaan, aankomen op een motor en schieten."Overigens suggereerde Astrid ook dat de halfbroer van Cor van Hout - bewust of onbewust - een rol speelde bij de moord op zijn broer.