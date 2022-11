Opnameleider en uitvoerend producent Milo Rietveld (1971-2022) was een echte verbinder: ‘Hij kreeg dingen voor elkaar die vaak onmogelijk leken’

Milo Rietvelt.

De Grote Vriendelijke Reus, Koning van de Admiraal (Admiraal de Ruijterweg, red.), roerganger op de filmset en een écht goede vriend, echtgenoot, vader en collega en buurman. Zo werd first assistant director (opnameleider) Milo Rietvelt tijdens zijn afscheid herinnerd. Na afloop zwaaiden negenhonderd mensen hem uit toen hij op een Supreme, een speciale wagen voor filmopnames, naar zijn laatste rustplaats op Zorgvlied werd gereden.

Milo Rietvelt, geboren en getogen in Bos en Lommer, was 23 jaar samen met de liefde van zijn leven, Nathalie Boenders-Rietvelt, met wie hij twee dochters kreeg: Sterre (17) en Keesje (15). Ze leerden elkaar kennen op de set van Baantjer, hij was er opnameleider, zij werkte er als kindercoach voor haar bedrijf Set Maid. “Zijn laatste boodschap aan mij was dat ik het leven moet blijven vieren zoals alleen ik dat kan. Zo leefde hij zelf ook tot het einde. ‘We gaan allemaal dood, alleen ik net iets eerder dan jij’, zei hij op het laatst vaak.”

Gelijke behandeling

“Milo was een voorbeeld voor mij en een inspiratie voor velen. Groot en innemend, groots en meeslepend ook,” zegt een van zijn beste vrienden Maarten van Hemmen, mede-eigenaar van productiebedrijven Drbarefoot en Grandia’s Army. “Dertig jaar geleden begonnen we samen als runners op de set van een commercial voor vloeibare Croma. We schopten het allebei tot opnameleider, een vak waar Milo in uitblonk.”

In 2002 richtten ze de Assistant Directors Club op, om op te komen voor de belangen van de filmcrew en het verbeteren van het klimaat in de filmwereld. “Milo was een verbinder. Hij maakte alles op de set overzichtelijk en behandelde iedereen gelijk, van regisseur tot productie-assistent, dat maakte hem zo geliefd. ‘Een potje filmen doe je met je beste vrienden’, was zijn motto.”

Amsterdamse humor

Toen hij twee jaar geleden kanker kreeg, had hij net een carrièreswitch gemaakt. Als uitvoerend producent maakte hij onder andere de jeugdfilm Engel, naar het boek van Isa Hoes. Wikke van der Burg, head of production bij Holy Fools, produceerde het afscheid van zijn vriend en collega: “Met zijn natuurlijk leiderschap, Amsterdamse humor en aandacht voor iedereen, kreeg hij met filmploegen dingen voor elkaar die vaak onmogelijk leken. Dat ik mocht meehelpen aan zijn allerlaatste productie was een eer.”

“Milo zei altijd dat kanker geen strijd is, maar een kwestie van pech of geluk,” zegt zijn vrouw Nathalie. “Toen de ziekte deze zomer terugkeerde en niet meer te genezen bleek, wilde hij gaan wanneer het genoeg was, niet wanneer het niet meer kon. Toen het zover was zei hij, net als op de set: ‘It’s a wrap’.”