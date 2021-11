Opluchting in Diemen om boosterprik: ‘Dan kan ik de kleinkinderen zien’

De bewoners van verpleeghuis Berkenstede in Diemen kregen maandag hun boostervaccinatie. Bewoners en familieleden haalden opgelucht adem, nu de besmettingen er sinds enkele maanden stijgen. ‘Het halve huis had corona. Ik was bang dat mijn moeder het ook zou krijgen.’

Bewoner Piet Puister (83) is er klaar voor. Natuurlijk is hij blij dat hij de prik krijgt. Hij zit in zijn kamer op de somatische afdeling van Berkenstede, waar hij vanaf begin dit jaar woont. “Als je besmet bent, kom je niet van je kamer af en ik wil graag naar buiten,” zegt Puister, die na een val zijn heup brak en nu in een rolstoel zit.

Verpleegkundige Trudy Terra stroopt zijn mouw omhoog en zet de prik. Fluitje van een cent. En voor Puister is de boosterprik een geruststelling. “Je hoort toch verschillende verhalen om je heen. Zelf ben ik al een paar keer getest omdat ik zo hoestte en verkouden was. Maar tot nog toe was de uitslag gelukkig steeds negatief.”

Bij verpleeghuis Berkenstede van zorginstelling Cordaan kwamen maandagochtend even na tienen 170 vaccins binnen. Vorige week werd een rondgang gemaakt langs de bewoners om hen op de hoogte te stellen dat ze een prik kregen. De vaccinatiebereidheid in het huis is groot: ver boven de 90 procent. Van de 190 bewoners kregen 170 mensen de boosterprik toegediend.

Zo’n vijftien tot twintig bewoners hebben covid gehad en moeten nog even wachten voor de booster gegeven kan worden. “Er moet zes maanden tussen een covidbesmetting en de booster zitten,” zegt Jessica Edwards van Muijen, specialist ouderengeneeskunde bij Cordaan.

Opluchting is groot

In de zomer van 2020 was er een flinke uitbraak op verschillende verdiepingen van Berkenstede. Bij Cordaan raakten in totaal enkele tientallen verpleeghuisbewoners besmet en een aantal overleed. De opluchting in het huis en bij de familieleden is dan ook groot. Edwards van Muijen: “Onze bewoners zijn blij dat ze beschermd zijn. Dan kan ik misschien de kleinkinderen zien, zeggen ze.”

Hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh van Amsterdam UMC maakte maandag bekend dat de afgelopen maanden ruim een op de vijf gevaccineerde verpleeghuisbewoners die toch een coronabesmetting opliepen , daaraan is overleden. Het percentage is daarmee net zo hoog als in de tweede coronagolf in november vorig jaar, voor de vaccinatie. De afnemende effectiviteit van de vaccins, vooral bij ouderen, is hiervan een van de oorzaken.

Ook bij Berkenstede zien ze die stijgende lijn. “Het aantal mensen dat na corona overlijdt, stijgt sinds september, oktober, ook bij ons. We zien tegelijkertijd dat de bewoners met corona gelukkig minder heftig ziek worden.”

Terwijl de regels omtrent corona in elk verpleeghuis tijdens de eerste golf werden aangescherpt, gaat Cordaan er nu coulanter mee om. In de praktijk komt dit erop neer dat bewoners niet meer op hun kamers hoeven te blijven, zoals bij de eerste golf, tenzij ze besmet zijn met corona. Van elke afdeling is inmiddels een ‘cohort’ gemaakt. Bewoners kunnen vrij bewegen op hun eigen afdeling, maar mogen niet naar andere afdelingen toe.

Welzijn boven restricties

Activiteiten in de huiskamer van de afdeling en bezoek op de kamer zijn toegestaan, in tegenstelling tot het bezoekverbod tijdens de eerste golf. “We vinden welzijn een groot goed. Bewoners zijn in het laatste deel van hun leven. Geef welzijn voorrang boven restrictief handelen. We proberen hun zoveel mogelijk vrijheid te geven.”

Een voorbeeld: er loopt geen Sinterklaas door het gehele verpleeghuis, maar er is wel een sintviering op anderhalve meter afstand in het restaurant, zonder familieleden. Ook uitstapjes naar een museum of pannenkoekenhuis zijn mogelijk, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen.

“We hebben geleerd van de tijd toen corona uitbrak. We wisten weinig van het virus en hebben destijds die strenge maatregelen met bloedend hart genomen. Nu kijken we meer naar het belang van de bewoners die veel behoefte hebben aan contact. Een afdeling gaat niet meteen dicht als er een besmetting is geconstateerd. De bewoner kan gewoon op zijn kamer blijven,” zegt Edwards van Muijen.

Terug naar de tijd van de eerste golf, waarin verpleeghuisbewoners eenzaam op hun kamer zaten en geen fysiek contact met hun familie meer mochten hebben, wil Cordaan niet.

Eenzaam

Gitte Herzberg, die deze ochtend haar 82-jarige moeder komt bezoeken, al ruim zeven jaar woonachtig in het verpleeghuis, staat helemaal achter dit beleid. “Mijn moeder was erg eenzaam tijdens de eerste golf. Beter een gezellig en korter leven dan weer opgesloten zitten,” zegt Herzberg.

Zij is blij dat haar moeder de boosterprik heeft gekregen. “Het halve huis had corona. Ik was bang dat mijn moeder het ook zou krijgen. Ze is er zelf ook blij mee. Ze belde me vanochtend meteen op en riep verheugd: ‘We krijgen ’m.’”

Cordaan heeft 3500 Pfizerboostervaccins ter beschikking en kan daarmee deze en volgende week onder meer alle daarvoor in aanmerking komende bewoners van de twintig verpleeghuizen en de acht locaties voor verstandelijk gehandicapten inenten.

De twee grote zorginstellingen Amstelring en Amsta starten respectievelijk donderdag en volgende week met de boostervaccinaties.