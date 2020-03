Oplossing voor Amsterdamse stroompieken komt per boot

Beeld Bart van Zoelen

Voor het Havengebouw bij het Centraal Station werd maandag het schip gedoopt dat de container gaat aanslepen. Aan de steiger komt voortaan twee weken in de maand zo’n batterij te liggen. Riviercruiseschepen sluiten hier nu nog aan op stroom vanaf de kade – de zogeheten walstroom – maar vragen het uiterste van het stroomnet.

Zodra alle gasten aan boord tegelijk de jacuzzi aanzetten, ontstaan storingen door overbelasting. De verleiding voor de bemanning is dan groot om toch de dieselgenerator aan te zetten. De batterij helpt dan om de pieken op te vangen, die elke dag rond het ontbijt en aan het begin van de avond optreden.

De varende batterij van het Rotterdamse Skoon zal in deze periode vaak te zien zijn naast de riviercruiseschepen die komende maanden rond de Keukenhof hun topdrukte kennen. Maar de batterij is nu dus ook twee weken in de maand te huur voor toepassingen elders in de stad.

Pieken

Een gevulde varende batterij kan 638 kilowattuur leveren voordat die moet bijladen. Een gemiddeld huishouden kan daar vier maanden mee vooruit, maar met een riviercruiseschip is de batterij in een paar uur leeg. Met een zeecruiseschip zelfs in tien minuten.

De batterij is dan ook bedoeld om de pieken op te vangen op plekken waar walstroom is, maar niet genoeg op elk moment op de dag. Skoon krijgt bijvoorbeeld al aanvragen van filmsets en evenementen. “Die zijn natuurlijk vaak in de buurt van water. Denk aan Koningsdag of de Gaypride,” zeggen de oprichters Peter Paul van Voorst tot Voorst en Daan Geldermans.

Als ergens tijdelijk veel stroom wordt afgenomen, loont het niet de moeite om structureel het elektriciteitsnet zwaarder uit te voeren. In de stad is dat toch al een manco van het net: kan dat alle pieken verwerken die optreden als straks veel meer elektrische auto’s worden opgeladen en huizen worden verwarmd met elektriciteit? Daarom heeft volgens Skoon ook netbeheerder Liander belangstelling getoond.

Sail

Skoon heeft, behalve eigen mobiele batterijen, ook een Airbnb-achtig deelplatform voor dit soort accu’s van containerformaat. Daarvan zijn er nu nog maar enkele tientallen te huur bij verschillende kleine bedrijven. Maar binnen een jaar, verwacht Van Voorst tot Voorst, zullen dat er al een stuk of honderd zijn. Skoon rekent er dan ook op dat de varende containers veel te zien zullen zijn in augustus bij Sail.

Het Amsterdamse havenbedrijf is blij met de batterijen die in samenwerking met Skoon een plek hebben gekregen bij de riviercruisesteiger. De stroomaansluiting is daar nu krachtig genoeg voor acht schepen. Als de batterij de pieken wegmasseert die een paar keer per dag optreden, kan de haven hier wel tien riviercruiseschepen kwijt.

De haven denkt al voorzichtig aan de veerponten over het IJ die over een paar jaar elektrisch worden. Elders in de stad kunnen de batterijen ook een alternatief zijn voor dieselgeneratoren en het daarbijbehorende lawaai en de luchtvervuiling door stikstofverbindingen. Bij festivals in Amsterdam zijn die al verboden vanwege nieuwe duurzaamheidseisen.

Skoon, dat in Kees Koolen (ex-Booking.com) een kapitaalkrachtige investeerder heeft, ziet daarom mogelijkheden die ‘eindeloos’ zijn. Via het water komen de batterijen ‘tot in de haarvaten van de stad’ en nemen daar geen parkeerplek in van auto’s. Geldermans denkt dan vooral aan het immense achterstallige onderhoud dat Amsterdam moet wegwerken aan kades en bruggen.