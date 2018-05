Oplopende irritaties tussen Holleeder en OM

Op de negentiende dag van het megaproces kwamen de twee officieren van justitie herhaaldelijk in aanvaring met Holleeder en raadsman Sander Janssen. Beide partijen wisselden vaak met stemverheffing verwijten uit.



De rechtbank besprak met Holleeder een selectie uit een enorme stapel stukken, in het kader van de liquidatie van Holleeders vroegere criminele handlanger Cor van Hout. Hij werd op 24 januari 2003 in Amstelveen doodgeschoten.



Ook Robert ter Haak, die op dat moment in het gezelschap van Van Hout verkeerde, kwam daarbij om het leven. Beide feiten staan op de aanklacht tegen Holleeder.



Misdaadgeschiedenis

Aan de liquidatie is een lange misdaadgeschiedenis voorafgegaan. Holleeder zegt dat hij niets met de moord op Van Hout te maken heeft. Het OM probeert, onder meer aan de hand van getuigenissen van Holleeders zussen Astrid en Sonja, te bewijzen dat dit wel degelijk zo is.



Advocaat Janssen en Holleeder protesteerden herhaaldelijk tegen de "suggestieve vraagstelling" van het OM en de negatieve kwalificaties van bepaalde dossierstukken. De officieren van justitie ergerden zich op hun beurt onder meer aan de vaagheden waarin Holleeder zich zou hullen.



Veel van de besproken, vaak complexe geschiedenis ging over criminele kopstukken met wie Holleeder in het (verre) verleden omging, zoals Sam Klepper en John Mieremet, die beiden zijn geliquideerd. De moord op Klepper staat niet op de aanklacht tegen Holleeder, die op Mieremet wel. Volgens Holleeder is Cor van Hout vermoord in opdracht van Mieremet.



Het proces gaat dinsdag verder. Dan moet zus Astrid opnieuw getuigen in de rechtszaal.



