Oplopende besmettingen voor veel clubs geen reden om deuren te sluiten

In Club Nyx en café Exit bleken meerdere gasten die afgelopen weekend negatief testten, tóch positief te zijn. Bovendien zijn er veel werknemers die – hoewel negatief getest – toch klachten hebben. De clubs wilden het risico niet nemen dat hun personeel besmettelijk zou zijn. Hierdoor kampen ze dit weekend met een personeelstekort en besluiten ze niet open te gaan.

Poppodium Melkweg maakte donderdag bekend de komende drie weken alle testevenementen te schrappen. Melkweg vindt dat ze vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen geen veilige omgeving kunnen bieden aan publiek, medewerkers en artiesten.

Daarnaast gaat Skatecafé aankomend weekend niet open ‘als club’ maar wel ‘als restaurant’, zegt een medewerker. Dat houdt in dat er niet gedanst mag worden en iedereen moet blijven zitten. “Gezien de stijgende besmettingen willen we gewoon even verantwoordelijk zijn. We gaan het per week aankijken.”

Veel meer coronagevallen werden er bekend na een feest in discotheek Aspen Valley in Enschede. Daar liep het aantal besmettingen op tot bijna 200. Vanwege het oplopend aantal besmettingen sluiten sommige nachtclubs in Nederland nu uit voorzorg hun deuren, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Van een trend is echter geen sprake, zegt een woordvoerder. Genoeg clubs kiezen ervoor om open te blijven.

Zo ook veel Amsterdamse clubs. Ze kregen te maken met enkele besmettingen, maar dat aantal bleef laag. Garage Noord liet deze week weten dat er na het weekend drie besmettingen waren gemeld. Ook bij Chicago Social Club, Thuishaven, Chin Chin en Dolly en Oliva zijn er één of enkele berichten binnengekomen van personen die besmet bleken te zijn met het coronavirus.

Ook zijn er clubs waar nog helemaal geen besmetting is gemeld. Bart Elshof van de Westerunie vertelt dat het uitverkochte feest Multigroove van afgelopen weekend bij hen heeft geleid tot nul gemelde besmettingen. Ook bij de Bitterzoet zijn er nog geen meldingen van coronagevallen gedaan, vertelt eigenaar Bas Louwers.

Contact met GGD

“Wij hebben wel een paar besmettingen gehad, zowel van onze gasten als een personeelslid dat ziek is geworden,” vertelt Steven Vermaas, eigenaar van Dolly en Oliva. “Ik heb contact gezocht met de GGD om te vragen: wat is nu wijsheid? Het is voor ons namelijk soms zo onduidelijk, want is dit aantal besmettingen bijvoorbeeld ingecalculeerd, hoe zit dat?”

Bij de GGD gaven ze aan dat de manier van testen niet altijd accuraat is, vertelt Vermaas. “En er zit ook toch nog best een tijd na de test waarin bezoekers nog besmet kunnen raken; het systeem is natuurlijk niet waterdicht. Maar we moeten vertrouwen op wat experts hebben besloten en daar niet teveel bij stilstaan.”

De clubs vinden dat ze niet meer kunnen doen dan het huidige beleid te volgen, zegt Pieter de Kroon, eigenaar van de Chicago Social Club. “We houden ons aan de maatregelen die we moeten nemen. Als we dat met z’n allen gewoon doen, dan hoeven die besmettingen geen al te groot probleem te zijn. Belangrijker is dat de ziekenhuizen en ic’s niet vollopen.”

Goed deurbeleid

En dat houdt dus in: het goed checken van de QR-code gelinkt aan een negatieve coronatest in combinatie met een ID. Ook sturen de clubs jongeren aan om thuis te blijven als ze zich niet lekker voelen. Zo berichtte Garage Noord in hun post nog dat iedereen het Testen voor Toegang serieus moet nemen ‘en daar dus niet mee moet fucken’, aldus Wisse Vollaers. “We merkten afgelopen weekend dat er toch wel mensen proberen binnen te komen op andere manieren, dus zaak is om streng te blijven.”

Bij Chin Chin en Lofi hebben ze nog niet meegemaakt dat mensen codes doorstuurden of andermans ID gebruikten. Ook zorgen ze er net als de andere clubs voor dat hun personeel vaak wordt getest voordat ze aan het werk gaan. “Wij kunnen dit weekend gewoon weer in met de gedachte dat het goed gaat komen,” zegt eigenaar Joy Gerritsen.

Oplopende besmettingen

Wel zegt Louwers het jammer te vinden dat er een kleine groep clubs en kroegen is geweest in Nederland die naar het schijnt zomaar de deuren openden zonder goed te checken. In de rest van het land heeft dat beleid al geleid tot lokale acties. Zo versterkt de gemeente in Utrecht het toezicht tijdens uitgaansavonden en in Eindhoven besloot de burgemeester woensdag dat de terrassen in het uitgaanscentrum moeten worden geschrapt om zo drukte te voorkomen.

Gerritsen: “Het oplopen van de besmettingen is niet volledig te wijten aan het opengaan van de clubs. Ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat het draagvlak voor de coronaregels is vervaagd.” De besmettingen kunnen dan ook zeker buiten de clubs plaatsvinden, zegt hij.

Clubeigenaren zeggen in ieder geval niets anders te kunnen dan zich aan de maatregelen te houden. Het is als bezoeker dus belangrijk om je aan de testafspraken te houden en het is taak aan de clubs om goed te controleren. “Als er dan toch meer maatregelen komen, moeten we dat opnieuw accepteren,” zegt Gerritsen. “Maar dat zou natuurlijk ontzettend jammer zijn.”