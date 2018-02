Oplevering woningen vertraagd door drukte Alliander

49% Het kabinet wil de CO2-uitstoot per 2030 met 49 procent terugdringen. Dat brengt heel wat werk met zich mee.

Want nu al worstelt Alliander met het werk dat op de overheidsorganisatie afkomt die in dit deel van het land verantwoordelijk is voor het aansluiten van gas en elektra.



Thijssen kan niet zeggen hoe vaak dat gebeurt, maar moest donderdagochtend bij de presentatie van de jaarcijfers erkennen dat de wettelijke aansluittermijn van 18 weken soms niet wordt gehaald.



Tekort aan technisch personeel

Behalve door de overgang op duurzame energie komt dat ook door de vele nieuwbouw. Alliander kreeg in 2017 50 procent meer werk dan in de jaren daarvoor.



Ook het tekort aan technisch personeel op de arbeidsmarkt speelt mee. Alliander haalde vorig jaar 260 technici binnen en wil er dit jaar weer driehonderd in dienst nemen, maar die liggen niet voor het oprapen. In Amsterdam kan een monteur zelfs kiezen uit zeven vacatures.



Alliander sprak verder van 'een goed jaar'. De gemiddelde tijd dat aansluitingen zonder stroom zaten daalde naar 21 minuten.



