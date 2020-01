‘Oplettende burger’ helpt politie bij oppakken straatrover

Beeld ANP

De straatroof vond twee weken geleden plaats, schrijft de politie op Facebook. Meerdere eenheden reageerden op de melding. Eén agent zat alleen in de auto. Hij spotte een verdachte, zette de achtervolging in en riep meerdere malen dat de man moest blijven staan.

De verdachte luisterde niet en zette het op een lopen. In zijn jacht op de verdachte werd de politieagent te hulp geschoten door een omstander, die eveneens de achtervolging inzette.

Tezamen wisten de behulpzame man en de politieagent de verdachte in te sluiten. In totaal zijn die avond vijf verdachten aangehouden. De politie heeft de omstander later nog een bloemetje overhandigd als dank voor de hulp.

Veel straatroven

IJburg kampte de afgelopen tijd met opvallend veel straatroven: in drie weken tijd minstens zeven keer. De overvallers waren vooral uit op telefoons, laptops en AirPods. Veelal waren zowel de daders als de slachtoffers tieners.

Vorige maand werden vier jongens in de leeftijd van 12 tot 15 jaar opgepakt voor een straatroof waarbij messen werden gebruikt. De jongens bekenden meteen na de arrestatie.

De politie liet weten bezig te zijn met een onderzoek. Naar aanleiding daarvan wordt bekeken hoe het probleem het best kan worden aangepakt. De afgelopen week hebben op IJburg geen straatroven meer plaatsgevonden.