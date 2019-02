Opletten: gladheid en minder treinen door sneeuw

In het oosten en zuidoosten van Nederland en op het traject Amsterdam-Eindhoven rijden in totaal zestien treinen minder dan normaal.



De aangepaste dienstregeling geldt volgens de NS tot 10.00 uur. Volgens een woordvoerder van ProRail zijn er alleen op de genoemde trajecten wat aanpassingen. "In de rest van het land rijden de treinen volgens de normale dienstregeling.''



Het schrappen van de treinen zorgt voor tien minuten tot een kwartier vertraging op die lijnen. Verder zijn er door de sneeuwval geen noemenswaardige problemen op het spoor ontstaan, aldus de zegsman.



De NS adviseert reizigers de reisplanner te raadplegen. Daarop worden de aanpassingen in de dienstregeling direct doorgevoerd.



Snelheid aanpassen

Het verkeer moet vrijdagochtend rekening houden met gladheid door bevriezing of sneeuw. Daarvoor waarschuwt de ANWB.



De verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers die in een sneeuwbui terechtkomen de snelheid aan te passen, wat meer afstand te houden en te proberen niet onnodig te remmen of onverwachte stuurbewegingen te maken.



Schiphol laat weten dat reizigers vrijdag rekening moeten houden met mogelijke vertragingen vanwege het ijsvrij maken van de vliegtuigen.



Het sneeuwfront waar Nederland vrijdag mee te maken heeft, trekt tijdens de ochtendspits noordwaarts. Rond middernacht begon het volgens Weeronline in Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg te sneeuwen en de sneeuwzone trok in de loop van de nacht naar de Randstad en Gelderland. Tijdens de vroege ochtendspits kan het nog een beetje sneeuwen in het midden van het land, maar daarna trekt de sneeuw noordwaarts, aldus Weeronline.



Centimeter

De hoeveelheid sneeuw die is gevallen of nog valt, is niet enorm. Op veel plaatsen valt volgens Weeronline hooguit een centimeter sneeuw, hier en daar kan het twee centimeter zijn.



Het KNMI waarschuwt met code geel voor gladheid door sneeuw(resten) en bevriezing van natte weggedeelten.