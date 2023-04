Opletten geblazen: de teek voelt zich ook senang in het Amsterdamse stadspark

Kun je een tekenbeet oplopen in het Amsterdamse Bos, het Vondelpark of het Westerpark? Heel goed mogelijk, want teken komen niet alleen voor in landelijke bossen, maar ook in de stadse natuur. ‘Een tekenbeet is een kleine kans op grote ellende.’

Stadsecoloog Roy Veldhuizen sleept een uur met een wit doek door het Beatrixpark (Zuid), maar de score is nul. Hij vangt spinnetjes, vliegjes en andere insecten, maar op deze frisse vrijdagochtend blijft er op het witte stof geen teek kleven.

Is dat goed of slecht nieuws?

Dat hangt ervan af hoe je ernaar kijkt. “De aanwezigheid van veel teken duidt op een goed ecosysteem,” zegt de als bioloog opgeleide Veldhuizen. “Want teken hebben het bloed van andere dieren nodig om te kunnen overleven. Het zijn parasieten; ze wachten maanden of jaren in het struikgewas tot er een egel, merel, bosmuis of hert voorbijkomt. Als ergens veel teken voorkomen, vind je er dus ook veel gastheren.”

Voor Brigitte van Cleef – opgeleid als arts en gezondheidswetenschapper en bij de GGD werkzaam op de afdeling infectieziekten – duiden teken echter op gezondheidsrisico’s. De kleine spinachtigen, hun lijf zo groot als een speldenknop, lusten immers ook mensenbloed. Ze bijten zich pijnloos vast in de huid en zuigen zich in een dag of drie vol, waarna ze vanzelf loslaten. Bij dat proces kunnen ze verschillende ziekteverwekkers overdragen, die de teken zelf weer oplopen van gastheren.

Vanuit Oost-Europa deze kant op

De bekendste ziekteverwekker is de bacterie borrelia burgdorferi, die de ziekte van Lyme kan veroorzaken (zie kader). Ook kunnen teken een virus bij zich dragen dat een ontsteking van de hersenen of het hersenvlies veroorzaakt, het zogenoemde TBE-virus.

“Maar er is slechts een kleine kans op grote ellende,” zegt Van Cleef. Jaarlijks vinden in Nederland zo’n 1,5 miljoen tekenbeten plaats, al was dat vorig jaar naar schatting zo’n 30 procent lager. De daling komt vermoedelijk door de droogte, want teken houden van vochtige plekken.

Tekenbeten leiden doorgaans tot zo’n 27.000 gevallen van lyme, aldus het RIVM. De kans om na een tekenbeet lyme te krijgen is daarmee zo’n 2 à 3 procent.

“In werkelijkheid is die kans waarschijnlijk nog kleiner,” zegt Van Cleef. “Want er zijn ook mensen die op basis van antistoffen aantoonbaar de borreliabacterie hebben gehad, maar die nooit hebben beseft dat ze zijn gebeten en die ook nooit ziek zijn geworden. Die antistoffen komen voor bij 5 tot 10 procent van de bevolking.”

De kans op een hersen(vlies)ontsteking is nog kleiner dan die op lyme, het gaat in Nederland jaarlijks om enkele patiënten. “Al kwam dat een jaar of tien geleden helemaal niet voor,” zegt Van Cleef. “Maar we zien teken met het TBE-virus vanuit Oost-Europa langzaam deze kant op komen.” In de vacht van merels of andere gastheren kunnen de insecten grote afstanden afleggen.

Aangetroffen in alle stadsparken

De teek is al langer op aarde dan de mens. Een voorouder van het diertje was er ook al ten tijde van de dinosauriërs, zegt Veldhuizen. Dat duidt op een indrukwekkend aanpassingsvermogen. De minder strenge winters van de afgelopen decennia grijpt de teek aan om vastere voet aan de grond te krijgen in Nederland. Nu het warmer wordt, neemt de kans op een tekenbeet toe. De Week van de teek (17-21 april) vestigt daar de aandacht op.

Op de Utrechtse Heuvelrug lopen mensen het vaakst een tekenbeet op, aldus de site tekenradar.nl. Maar ook in en om Amsterdam huizen teken, zo tonen steekproeven van de GGD uit 2012 en 2013. Met eenzelfde witte doek als Veldhuizen in het Beatrixpark meetorst, werden de parasieten aangetroffen in bijna alle stadsparken, inclusief Amstelpark, Sarphatipark en Beatrixpark. Het Vondelpark was een uitzondering.

“In het Vondelpark zullen minder teken zijn dan bij de Nieuwe Meer of in het Amsterdamse Bos,” zegt Veldhuizen. “Want hoe drukker een natuurgebied, hoe minder oorspronkelijke gastheren, hoe minder teken.” Maar ze zijn er dus wel. Het vaakst in het struikgewas en de bladerlaag eromheen.

“Geniet vooral van het groen. Wel is het voor iedereen verstandig om na een dagje buiten het lichaam na te pluizen, vooral in de huidplooien,” zegt Van Cleef. “Een teek draagt de bacterie die lyme veroorzaakt bijna in alle gevallen pas na 24 uur over, dus het is goed om er snel bij te zijn.”

Bultje op vreemde plek

Weghalen kan met een tekentang of pincet. De kop van de teek die eventueel in het lichaam achterblijft, valt er vanzelf uit, net als een splinter. Als er in de weken na de tekenbeet veranderingen optreden – rode kring op de huid, koorts, spier- of gewrichtspijn – moet je naar de huisarts voor een antibioticakuur.

Een teek die zich heeft vastgezogen in de huid ziet er een beetje uit als een moedervlekje dat je kunt omklappen, zegt Veldhuizen, die al vaak werd gebeten. “Ik merkte het met douchen. Het doet geen pijn, maar ik voelde een bultje op een vreemde plek.”

Veldhuizen werd gebeten door een teek die besmet is met borrelia, bleek uit een antistoffentest. “Maar ik ben er gelukkig nooit echt ziek van geworden.”

Vaccin tegen lyme? De ziekte van Lyme is een bacteriële infectieziekte die grote bekendheid in 1975 kreeg naar aanleiding van een uitbraak in het Amerikaanse plaatsje Old Lyme. Het kan leiden tot onder meer koorts, huid-, spier- en gewrichtsklachten. Met antibiotica kan de ziekte doorgaans goed worden behandeld, maar te late behandeling kan via aantasting van het zenuwstelsel leiden tot blijvende schade of in zeer zeldzame gevallen zelfs de dood. Van de kleine 30.000 mensen die in Nederland jaarlijks worden behandeld tegen Lymeziekte, houden 1000-1500 mensen restklachten, aldus het RIVM. Die bestaan bijvoorbeeld uit vermoeidheid, concentratieverlies en slaapproblemen. Zij kunnen worden doorverwezen naar het Multidisciplinair Lymeziektecentrum in Amsterdam UMC. “Aanhoudende klachten zien we na verschillende infectieziekten,” zegt hoogleraar Joppe Hovius, internist-infectioloog van het Lymeziektecentrum. “Ook bij Covid en Q-koorts, bijvoorbeeld. Bij zulke klachten na behandeling van Lymeziekte spreken we dan van een postlymeziektesyndroom.” Het Amsterdam UMC doet mee aan een groot onderzoek (6000 proefpersonen) naar een vaccin tegen de ziekte van Lyme. De studie van de farmaceutische bedrijven Pfizer en Valneva – die het vaccin ontwikkelden – loopt in verschillende landen en zal over twee jaar zijn afgerond. Als het vaccin veilig en effectief blijkt, geeft het Europese Medicijnagentschap (EMA) groen licht voor gebruik. Daarnaast werkt Amsterdam UMC zelf ook aan een vaccin, aldus Hovius. Dat vaccin moet specifieke eiwitten in het speeksel van de teek blokkeren, waardoor de overdracht van bacteriën en andere ziekteverwekkers onmogelijk wordt. “Ons vaccin zou dan ook niet alleen tegen Lymeziekte beschermen, maar gelijktijdig tegen meerdere ziekteverwekkers van de teek. Een vergelijkbaar fenomeen wordt gezien bij verschillende diersoorten, die op een vergelijkbare wijze immuun kunnen worden voor teken.” Als het vaccin van Amsterdam UMC werkt, is de weg naar de consument nog lang. Er is dan samenwerking nodig met de farmaceutische industrie voor een grote studie, wat naar schatting op zijn minst vijf jaar of langer duurt.