Oplaaiend geweld in Amsterdam? Nee, maar de zorgen blijven

De gemeenteraad houdt een spoeddebat over het ‘oplaaiende’ wapengeweld in de stad. Is deze weken iets extreems aan de hand? Nee, niet echt. Al stelt dat niet per se gerust.

Nog geen week na de protesttocht van Bijlmerbewoners tegen vuurwapengeweld, met de onderwereldmoord op crimineel Inchomar Balentien (33) als directe aanleiding, werd in Amsterdam-Zuidoost donderdag de 28-jarige Julian Curiel doodgeschoten.

Vervolgens telden we dit weekend liefst vijf incidenten met wapens: drie schietpartijen op straat (één gewonde), een onduidelijke ruzie in een huis waarna delen van een vuurwapen werden aangetroffen (waarmee niet geschoten was) en een granaat voor een woning.

Dat kun je oplaaiend geweld noemen, en als aanleiding nemen voor een spoeddebat, maar dat is een betrekkelijk willekeurige aanleiding.

Automatische wapens

Het hierboven beschreven geweld is steeds zorgelijk en voor de naaste omgeving beangstigend, maar tussen geen van de zeven zaken lijkt volgens de recherche enig verband te bestaan.

Zuidoost had het met vier voorvallen zwaar te verduren, maar die waren in heel verschillende buurten en lijken zich af te spelen in van elkaar losstaande milieus. Er is in die zin geen sprake van een samenhangende geweldsgolf.

Dat in tweeënhalve week in de stad twee jonge mannen zijn doodgeschoten is afschuwelijk en het is schrikken, maar het is ook toeval. In Amsterdam vallen al tien jaar tussen de 15 en 25 doden door geweld per jaar. Tragisch, maar op geen enkele manier te vergelijken met wat in andere middelgrote steden ter wereld de norm is.

Bij een woning in Zuidoost werd zondag een handgranaat aangetroffen. Beeld ANP

Valt het dan allemaal wel mee? Dat ook weer niet. We moeten al jaren vaststellen dat vaak jonge mannen makkelijk aan een wapen kunnen komen én bereid zijn dat vervolgens te gebruiken. Onervaren, veelal zwakbegaafde schutters vuren met automatische wapens in het rond, ook overdag. Al veel te vaak zijn door blunders en persoonsverwisselingen onschuldige slachtoffers gevallen.

Het aantal handgranaten dat de laatste jaren is achtergelaten voor bedrijven en woningen, loopt in de tientallen, en steeds vaker gingen die ook af, met enorme schade tot gevolg.

Druppel op gloeiende plaat

Heel wat huizen en ondernemingen zijn daarnaast beschoten. Dat getroffen panden in het verleden vrijwel standaard werden gesloten, leek voor copycats reden rivalen zo ook uit te schakelen. Daarom sloeg burgemeester Femke Halsema een nieuwe weg in en probeert ze elke zaak op zijn merites te beoordelen alvorens over sluiting te beslissen, maar het probleem is daarmee nog niet opgelost.

Dat degenen die enigszins de weg weten in het criminele milieu eenvoudig aan (zware) vuurwapens of handgranaten kunnen komen, is verontrustend. Dat de opsporingsdiensten lang geen prioriteit hebben gegeven aan de strijd tegen wapens en wapenhandel, is daar debet aan.

De grote wapenzaken die politie en justitie in Amsterdam de laatste jaren draaiden, zijn nu druppels op een gloeiende plaat. De wapens zijn er domweg al.

Het is dan ook begrijpelijk dat de Amsterdamse rechtbank stelling neemt door – conform een nieuwe richtlijn – wapenbezit veel harder te bestraffen dan elders gebruik is, hoewel advocaten daartegen ageren. Zwaarder straffen past bij de beweging die het hoofdstedelijke gerechtshof maakt in grote liquidatieprocessen: de straffen worden steeds hoger, want genoeg is genoeg.

15 In Amsterdam vielen vorig jaar 15 doden door geweld. Dat past in de trend waarin al tien jaar 15 tot 25 doden per jaar vallen.