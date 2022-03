Opkomst Amsterdam definitief 46,6 procent, PvdA blijft grootste

Beeld ANP

Amsterdam was de laatste gemeente in het land die nog niet de uitslag op basis van 100 procent van de stemmen had gemeld. De laatste update was van donderdag, op basis van 95 procent van de stemmen. De voorlopige opkomst lag toen op 46 procent.

De PvdA kreeg 57.093 stemmen, wat goed is voor negen zetels in de raad. GroenLinks is de tweede partij in Amsterdam met 48.096 stemmen (acht zetels) en D66 staat op de derde plek met 44.732 stemmen (zeven zetels).

In een openbare zitting stelt de gemeente de officiële uitslag vast. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook duidelijk welke Amsterdamse kandidaten er mogelijk met voorkeursstemmen in de raad komen. Aanwezigen kunnen eventuele bezwaren inbrengen over het verloop van de stemming of de optelling van de stemmen.

Voormalig PvdA-leider, oud-vicepremier en ex-wethouder in Amsterdam Lodewijk Asscher begint maandag als verkenner in Amsterdam. Hij gaat kijken welke partijen samen een coalitie kunnen vormen. PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman heeft Asscher gevraagd.