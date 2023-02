Opinie: ‘Barbara Dijkgraaf moet worden ontslagen bij Stichting Zaam’

'Het is niet vreemd dat medewerkers van Zaam uit angst voor hun baan niet durven te praten.' Beeld Joris van Gennip

Na het artikel over de Stichting Zaam lijkt het mij evident dat het enige lid van het College van Bestuur zo snel mogelijk ontslagen wordt. Ik verwacht niet dat Barbara Dijkgraaf uit zichzelf opstapt, aangezien zij kritiek onder het tapijt veegt en structureel wegkijkt, zo heb ik ervaren.

Het is niet vreemd dat medewerkers van Zaam uit angst voor hun baan niet durven te praten: in iedere angstcultuur wordt gezwegen en beweegt men als makke schapen mee.

Dit geldt ook binnen de afzonderlijke schoollocaties. Schooldirecteuren zijn onder mevrouw Dijkgraaf marionetten en zijn net zo min van kritiek gediend. Werknemers die de kop boven het maaiveld uitsteken, een afwijkende mening uiten of kanttekeningen plaatsen bij beleid dat bedacht wordt door onderwijsmanagers die zelf de werkvloer niet (meer) kennen, worden waar mogelijk de ziektewet in getreiterd of gesommeerd een andere baan te zoeken. Ook bij dergelijke voorvallen, die ik van dichtbij heb meegemaakt, waren College van Bestuur en Raad van Toezicht nergens te bekennen. Het is zonde wanneer goede collega’s ziek worden van mismanagement binnen Zaam en broodnodige docenten het onderwijs verlaten.

Mevrouw Dijkgraaf is nu als enige lid van het CvB de baas over ongeveer 1000 werknemers. Denkt zij in haar ivoren toren aan het belang van leerlingen en personeel, of alleen aan zichzelf? Het is jammer dat zij niet bereid is tot een interview, waarin zij hierover helderheid zou kunnen verschaffen. Haar kantoor in Zuidoost wordt bemand door 47 fte aan personeel, betaald met geld bedoeld voor onderwijs.

Het top-down opgelegde ‘Creatief College Amsterdam’, dat moet ontstaan uit de drie Zaam-scholen in Zuid en uiteindelijk in het pand van het Sweelinck College moet komen, waardoor deze school plotsklaps moest sluiten, komt met name uit de koker van de rector van het Gerrit van der Veen College, die sinds oktober jl. in de ziektewet zit. Ik hoop voor alle betrokkenen dat dit project niet doorgaat, mevrouw Dijkgraaf per direct terugtreedt en het megalomane Zaam wordt ontvlecht, zodat mijn oud-collega’s zich binnen kleinere scholenkoepels veilig kunnen voelen.

Herman Lange, voormalig docent en MR-lid Gerrit van der Veen College