Opheffingsuitverkoop bij computerwinkel Mycom

Mycom ging 29 januari al voor de tweede maal over de kop. De in 1995 opgerichte keten, die in het eerste decennium van deze eeuw 38 computerwinkels uitbaatte, ging in 2015 ook al failliet. Mycom maakte toen deel uit van winkelgroep BAS waarvan ook Icentre het inmiddels verdwenen Dixons deel uitmaakt, ook al failliet.



Daarop volgde een doorstart met de Zweedse investeerder The One, die eerder tevergeefs Kijkshop van de ondergang probeerde te redden. Mycom ging door met veertien zaken, waaronder een vestiging in Amsterdam. Begin dit jaar werden al zeven vestigingen gesloten. Eind januari trok de eigenaar er zelf de stekker uit, vanwege toenemende druk van schuldeisers.



Grote prijsbrekers

Volgens het bedrijf zijn elektronicawinkels definitief verleden tijd, nu een groot deel van de verkopen via internet of grote prijsbrekers als Mediamarkt gaan. "Het huidige businessmodel is definitief achterhaald," aldus directeur Marco Heestermans van moederbedrijf Kijk Up.



"Nadat in 2018 de marges nóg verder onderuit zijn gegaan, lijkt het traditioneel inkopen van handelsgoederen en zelf voorraad houden, definitief een prehistorisch businessmodel."



"In 2018 hebben wij, met hulp en extra investeringen van onze Zweedse investeerders, getracht het huidige businessmodel te veranderen. Daarbij waren we niet enkel en alleen afhankelijk van eigen kracht en snelheid, maar zeker ook van leveranciers en merken. Hoewel iedereen er keihard aan getrokken heeft, is het helaas niet gelukt. We zijn ingehaald door de werkelijkheid."



Ceintuurbaan

Kijk Up heeft het na Kijkshop nog even geprobeerd met online variant kijkbijmij.nl, maar ook die heeft het niet gered. Voor de webshop is inmiddels ook faillissement aangevraagd.



De Mycomvestiging aan de Ceintuurbaan is tot zondag open, met nog zes van de veertien andere zaken in het land. "Dat doen we in het belang van de medewerkers en schuldeisers", zegt curator Kees Klomp. " Ik verwacht de komende dagen dan ook veel belangstelling."



De ongeveer zeventig werknemers van MyCom zijn vandaag door de curator geïnformeerd.