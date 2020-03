Opheffing markt Bos en Lommer; onderzoek naar meerdaagse markt

De markt op het Bos en Lommerplein. Beeld Jakob Van Vliet

Al jaren loopt de bezettingsgraad van de huidige markt op het plein achteruit. Inmiddels blijft meer dan de helft (59 procent) van de kramen leeg. Voor het stadsdeel reden om de markt in deze vorm per september 2021 op te heffen.

Tijdens de vergadering dinsdagavond bleek het stadsdeel eensgezind: iedere partij stemde voor het opheffen van de Bos en Lommermarkt in haar huidige vorm. D66, PvdA en VVD dienden een voorstel in om te onderzoeken of het mogelijk is de nieuwe markt uit te breiden. In de huidige plannen van het stadsdeel is namelijk plaats voor één dag in de week.

Primeur

Met het voorstel geeft de commissie gehoor aan de roep van de marktondernemers, die vorige maand een driedaagse weekmarkt voorstelden. Zij zien de nieuwe markt graag op woensdag, zaterdag én zondag. Dat laatste zou voor Amsterdam een primeur zijn. Daarmee denken de ondernemers de buurt, die de afgelopen jaren flink van samenstelling is veranderd en veelal bestaat uit tweeverdieners, tegemoet te komen en de markt rendabel te maken.

“Het besluit is al genomen, maar we wachten dit nog af,” zei stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst dinsdagavond tijdens de vergadering. “Eén dag gaan we sowieso doen. Daar kunnen we dan die twee en drie dagen bijpakken. Hopelijk is daar dan genoeg vraag naar. Maar dat kunnen we pas onderzoeken op het moment dat we het gaan doen.”

Volgens de marktondernemers worden wekelijks nog steeds 200 kramen bezet. “Dat laat zien dat er wel degelijk behoefte is aan een wekelijkse markt,” zei voorzitter van de marktcommissie Abdeslam Belfqih eerder. “Het dagelijks bestuur wil naar vijftig kramen per week gaan, een krimping van 75 procent. Dat werkt verstikkend, en het aanbod komt zo niet tot zijn recht.”