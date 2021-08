Opheffen coronaregels onderwijs volgens experts prematuur: ‘Nu daag je het virus maximaal uit’

Gevaccineerde scholieren

Middelbare scholen starten maandag grotendeels zoals ze voor de zomervakantie eindigden. Mondkapjes moeten in de gangen op en de anderhalve meter afstand tussen docent en leerling blijft. Een verschil: veel leerkrachten zijn gevaccineerd en voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar bestaat sinds begin juli ook die mogelijkheid. Volgens GGD Amsterdam staat de opkomst in die leeftijdscategorie inmiddels op 38 procent. Maar dit is nog de beginfase, zegt een woordvoerder. Concrete plannen voor extra voorlichting zijn er dan ook nog niet. De VO-raad gaat ervan uit dat het aantal vaccinaties blijft stijgen als mensen terug zijn van vakantie.

Voor scholen is het nu afwachten. “Veel leerlingen waren op vakantie in Marokko, Spanje, Italië,” zegt Wendelien Hoedemaker van het Calandlyceum in Nieuw-West. “Mogelijk moeten daardoor meer kinderen in quarantaine en kunnen we niet gewoon starten.” Sommigen zijn er door al het vaccineren geruster op. “Het creëert meer veiligheid dan voor de zomer,” aldus Jurriën Overvoorde van het Over-Y College in Noord.

Hoeveel van hun leerlingen zich (hebben) laten vaccineren is voor schooldirecteuren onduidelijk. Scholieren hoeven over hun vaccinatiekeuze geen uitspraak te doen. Wel zal het thema op scholen onderwerp van een niet altijd gemakkelijk gesprek zijn. “Maar we zijn docenten, dus we kunnen hier wel een gesprek over voeren,” zegt Tom van Veen van Het Amsterdams Lyceum in Zuid.

Over het algemeen klinkt: hoe meer vaccinaties, hoe beter. Onder meer vanwege een gevoel van veiligheid en de continuïteit van de fysieke lessen. Volledig gevaccineerde leerlingen en medewerkers hoeven bij een besmetting op school niet meer in quarantaine. De hoop bestaat dat verdere versoepelingen vanaf 20 september, het moment dat ook alle leerlingen die willen gevaccineerd kunnen zijn, mogelijk zijn.

Laura Obdeijn