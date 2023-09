Ophef over deelname Nederlandse bedrijven en overheden aan vastgoedcongres in dictatuur Saoedi-Arabië

Een impressie van skihellingen op de daken van de nieuw te bouwen stad Neom in Saoedi-Arabië. De stad zou de concurrentie moeten aangaan met Dubai. Beeld Neom

Het congres, Cityscape Global, wordt al twintig jaar in Saoedi-Arabië gehouden en is naar eigen zeggen de grootste vastgoedbijeenkomst ter wereld. Het congres, georganiseerd door het Britse eventbedrijf Informa, koketteert met 180.000 bezoekers, 350 exposanten en 200 sprekers uit 170 landen.

Dat Nederland aan het megacongres deelneemt, is onder andere Maarten de Gruyter van projectontwikkelaar Boelens de Gruyter in het verkeerde keelgat geschoten. “Een van de sprekers is Jeroen Winkelman, hoofd vastgoedinvesteringen bij verzekeraar ASR. Hoe kan ASR dat rijmen met de eigen waarden inzake mensenrechten en arbeidsomstandigheden die op de website van het bedrijf staan?”

Op de site is te lezen dat de investeringstak van de verzekeraar ‘van mening is dat alle mensen recht hebben op fundamentele rechten en vrijheden, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, religie, ras of enige andere status. Daarom vormen mensenrechten een belangrijk criterium in ons beleggingsbeleid.’

“Saoedi-Arabië is een van de drie landen in de wereld waar de mensenrechten het meest onder druk staan,” zegt een woordvoerder van Amnesty International. “We weten uit onderzoek dat rechten en omstandigheden van arbeidsmigranten in Saoedi-Arabië niet veel beter zijn dan in Qatar, en dat is een understatement.”

Over Qatar ontstonden in de aanloop naar het WK voetbal van 2022 vele discussies over de slechte arbeidsvoorwaarden en leefomstandigheden van tienduizenden arbeidsmigranten.

Mensenrechten

De woordvoerder van Amnesty: “We zijn niet principieel voor of tegen deelname aan zo’n congres, maar de alarmbellen gaan enigszins rinkelen. Bedrijven en overheden gaan daar natuurlijk niet heen om er geen contacten op te doen of niet in dat land aan de slag te gaan. Je laat je ook gebruiken om mee te gaan in het beeld van Saoedi-Arabië als land waar je zaken kunt doen en goed kunt leven. Als je naar zo’n congres gaat, doe je mee in de beweging van het wegpoetsen van mensenrechten.”

Het congres focust zich mede op de bouw van Neom, een compleet nieuwe megastad die de komende jaren wordt gebouwd in de Saoedische woestijn, aan de kust van de Rode Zee. Het land pompt er honderden miljarden dollars in.

“Saoedi-Arabië is druk bezig met het veranderen van zijn imago,” aldus de zegsman van Amnesty. “Het richt zich op cultuur, sport, toerisme en expats. Ze vissen naar het WK voetbal, de Formule 1 racet er, Ronaldo voetbalt er. Dat is sportswashing. Tegelijkertijd bouwen ze een compleet nieuwe stad, waar al die vastgoedbedrijven op azen. Wij vinden dat imagowashing.”

Vanwege de bloeiende vastgoedmarkt in Saoedi-Arabië gaan ook bedrijven uit de bouwbranche, ingenieursbureaus en architecten voor het congres naar Riyad. Daaronder het Amsterdamse architectenbureau UNStudio. “Wij doen ook een aantal projecten in Saoedi-Arabië,” zegt Machteld Kors, directeur strategische ontwikkeling van het bureau. “De mensenrechtensituatie heeft onze aandacht. Juist daarom willen wij er in het land het gesprek over aangaan.”

Bijdragen aan verandering

“Wij hebben eerder onder meer in Doha, in Qatar, gewerkt. In aanloop daarnaartoe hebben we intern en met de opdrachtgever discussies gevoerd. In contracten hebben wij voorwaarden opgenomen over mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Op die manier kunnen we als kleine partij een bijdrage leveren aan verandering.”

“Wegstappen kan ook, maar wij willen juist bijdragen aan verbetering van de situatie in landen als Saoedi-Arabië. Ook op het gebied van innovatie en verduurzaming. We spreken daarover met de Nederlandse overheid en de ambassade. Mensenrechten staan bij ons hoog op de agenda.”

De Nederlandse ambassade in Riyad houdt juist in het kielzog van het megacongres een lunchbijeenkomst voor deelnemers over ‘investeren in Saoedi-Arabië’, voorgezeten door ambassadeur Janet Alberda.

Niet alleen bedrijven congresseren in Riyad, zegt projectontwikkelaar De Gruyter: “Ook Amsterdam, de stad die opzichtig door de knieën gaat voor haar slavernijverleden, die een vrouwenrechtswinkel opzet en een wethouder heeft met inclusie- en antidiscriminatiebeleid in haar portefeuille, vaardigt een spreker af naar dit land waar moderne slavernij heerst, vrouwen veel minder rechten hebben dan mannen en het uitsluiten van andersdenkenden en minderheden de norm is.”

Spreekbeurt Baron

Bij een bijeenkomst over megastad Neom tijdens het congres prijkt namelijk ook de naam van Ger Baron op de lijst met sprekers: de hoogste ambtenaar van Amsterdam op het gebied van digitalisering. “Hij zal er vrolijk spreken over the future of living, de toekomst van huisvesting,” zegt De Gruyter. “Zou dat ook gaan over de toekomstige leefomstandigheden van homoseksuelen, vrouwen of religieuze minderheden? Ik vrees van niet.”

Volgens Baron is er sprake van een misverstand. “Ik zou er niet heengaan vanuit de gemeente Amsterdam,” zegt hij desgevraagd. “Dat heb ik bij de organisatie van het congres ook aangegeven. Ik ben via het World Economic Forum uitgenodigd om er te spreken over digitale rechten. Ik wilde juist een afwijkend geluid laten horen en mensenrechten op een digitale manier verdedigen. Maar nu ze mijn titel als ambtenaar van Amsterdam misbruiken en er gedoe over komt, zie ik van deelname af.”