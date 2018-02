Ophef om witte Jezus en zwarte Judas in The Passion

Theoloog Erik Sengers schreef over de rolverdeling een artikel, dat op Facebook circuleert en veelvuldig wordt gedeeld.



Dat het Paasevenement dit jaar op 29 maart in de Bijlmer wordt houden, moedigt hij enorm aan. 'Helemaal terecht, want als er ergens een muzikale en religieuze vibe samenkomt, dan is het wel hier.'



Maar de rolbezetting, met de witte Tommy Christiaan als Jezus, tegenover de in Suriname geboren Jeangu Macrooy als Judas Iscariot noemt hij een gemiste kans.



Jezus Christ Superstar

'Wat een stereotype rolbevestiging!' schrijft Sengers. Hij wijst erop dat Judas al eeuwenlang met een donkere huidskleur (ook in de musical Jesus Christ Superstar) wordt voorgesteld, en Jezus (een Semiet uit het Midden-Oosten) met een witte huidskleur. 'Daarmee zit het idee dat 'wit' beter is dan 'zwart' diep in ons culturele geheugen. Je moet maar durven, en dat in de Bijlmer!'



'De Bijlmer is namelijk ook een van de plekken waaruit het protest tegen Zwarte Piet georganiseerd wordt, waar elk jaar - ook in de kerken - de afschaffing van de slavernij wordt gevierd, waar vorige week nog jongeren naar de film Black Panther zijn gegaan zodat ze eindelijk eens een zwart rolmodel als superheld zagen,' aldus Sengers.



Of het een bewuste keuze is, is maar de vraag. Vorig jaar was de rolbezetting van het EO-spektakel, dat in Leeuwarden plaatsvond, juist andersom. Toen vertolkte de donkere Dwight Dissels de rol van Jezus Christus, en speelde de Roel van Velzen Judas Iscariot.



