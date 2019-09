Ophalen van grofvuil in toekomst alleen nog op afspraak

Vuilnis in de Erich Salomonstraat. Beeld Dingena Mol

Dat schrijft wethouder Laurens Ivens (Reiniging) donderdag aan de gemeenteraad.

In het stadsdeel Centrum wordt grofvuil al enkel op afspraak opgehaald. In andere buurten geldt dat bewoners op een vaste dag in de week of maand oude matrassen, meubels en andere rommel ‘s avonds aan de straat mogen zetten. Al in 2016 besloot de gemeenteraad dat ook in de rest van de stad Amsterdammers het eerst moeten melden als ze grofvuil kwijt willen.

Kijken wat nodig is per buurt

Een proef in de Watergraafsmeer geeft Ivens nu het vertrouwen dat dit in meer buurten goed kan werken. De proef, die vorig jaar begon, was aanvankelijk geen succes. Het afval werd niet op tijd opgehaald en bewoners werden niet goed geïnformeerd over de ophaalmomenten. Een probleem was dat bewoners drie dagen in de week hun grofvuil konden laten ophalen. Als gevolg stond ook drie dagen in de week rommel op straat.

Voortaan haalt de gemeente daarom maar op één vaste dag in de week grofvuil op afspraak op. Het maken van een afspraak moet makkelijker worden gemaakt via een website. Verder neemt de gemeente meteen het vuil mee dat naast het aangekondigde afval is geplaatst, zodat het straatbeeld er niet onder lijdt.

Ivens wil deze methode voor het ophalen van grofvuil stap voor stap uitbreiden naar andere buurten. Nog dit jaar maakt hij een plan voor die uitbreiding. Daarbij wil Ivens steeds kijken wat nodig is per buurt. Of, zoals hij schrijft aan de gemeenteraad: ‘Wat in de Watergraafsmeer werkt hoeft niet per se te werken in de Banne in Noord of de Baarsjes in West.’

Voordelen van de nieuwe aanpak

Het ophalen van grofvuil op afspraak heeft een aantal voordelen voor de gemeente. Zo blijkt het te zorgen voor een flinke afname van de hoeveelheid grofvuil die Amsterdammers aanbieden. Ook krijgt de gemeente meer inzicht in het afval dat wordt aangeboden. Omdat Amsterdammers bij het bellen meteen worden gewezen op de mogelijkheid grofvuil naar een kringloopwinkel te brengen, zorgt het verder voor meer hergebruik.