Ophaal vuilnis in gevaar door problemen bij afvalverbranding

Beeld ANP

Daarvoor waarschuwen andere afvalverwerkers in een brief aan de gemeente. Volgens hun branchevereniging Vereniging Afvalbedrijven (VA) dreigt de afvalmarkt te stagneren. Daardoor bestaat de kans dat het huishoudelijk afval straks in en om de stad niet meer opgehaald kan worden.

De andere afvalverwerkers spelen een vitale rol bij het opvangen van het vuilnis nu AEB dat niet meer aankan. Toen bij AEB vorige week meer dan de helft van de verbrandingscapaciteit werd stilgelegd, omdat het bedrijf de veiligheid niet op orde heeft, zijn andere afvalverwerkers bijgesprongen.

Ze hebben dat gedaan met de belofte dat AEB de financiële consequenties voor zijn rekening neemt. Daarover is nu echter grote onzekerheid ontstaan binnen de branchevereniging omdat de gemeente als enige aandeelhouder geen duidelijkheid geeft over het voortbestaan van AEB. En dat terwijl vorige week wel duidelijk werd dat een faillissement van AEB een scenario is dat het stadsbestuur hardop overweegt.

Dat werd wereldkundig gemaakt door een pijnlijke vergissing tijdens een besloten raadsvergadering. De vertoonde sheets met informatie voor de raadsleden kwam terecht in de videobeelden van een openbaar deel van de raadsvergadering en dat werd opgemerkt door AT5.

Al een week praten de gemeente, AEB en vier banken die honderden miljoenen aan leningen hebben uitstaan koortsachtig over mogelijkheden om AEB overeind te houden. Het stadsbestuur heeft daarover vorige week ook meerdere keren achter gesloten deuren overlegd met de gemeenteraad. Volgens bronnen heeft AEB zo’n 35 miljoen euro nodig om de wegvallende inkomsten op korte termijn op te vangen. Daarna is zeker nog extra geld nodig om alle gebreken binnen AEB op te lossen, oplopend tot 150 miljoen.

Omdat de gesprekken met banken en de gemeente over het voortbestaan van AEB zich al dagen voortslepen kan AEB de garanties aan de andere afvalverwerkers niet concreet maken. ‘Gevolg daarvan is dat een groot deel van de Nederlandse afvalmarkt stagneert met bijkomende risico’s als een toename van opslag en branden, schrijft de VA. ‘Om te voorkomen dat op veel plaatsen in Nederland het afval niet meer kan worden ingezameld, is het noodzakelijk dat deze garanties zo spoedig mogelijk worden afgegeven. Wij verzoeken u dan ook dringend te helpen bespoedigen dat AEB Amsterdam in de gelegenheid wordt gesteld dit te doen.’

Directeur Robbert Loos van de Vereniging Afvalbedrijven schrijft dat de afdeling die binnen de gemeente verantwoordelijk is voor het ophalen van afval zich eerder deze week ook bij VA heeft gemeld met zorgen over de continuiteit van de inzameling en verwerking van afval uit Amsterdam en de omliggende gemeenten. De afvalbedrijven hebben toen toegezegd opnieuw mee te denken over een oplossing als het zover komt.