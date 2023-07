Opgespoten zand legt prehistorische geheimen op IJburg bloot: ‘Wolharige neushoorn of mammoet herken je zo’

Op de opgespoten stranden van IJburg is meer te vinden dan alleen zand. Vorige week spotte een amateurpaleontoloog er vuurstenen. Hij zegt ook eeuwenoude botten van een onder meer een steppewisent te hebben opgeduikeld – en niet voor het eerst. ‘Als je goed zoekt, vind je altijd wel een fossiel.’

Gewoon in het IJburgse zand in Amsterdam-Oost vond amateurpaleontoloog Frans Roescher ze onlangs: vuurstenen, bewerkt door neanderthalers. Maar al speurend zegt hij ook botten te hebben gevonden van een steppewisent, een uitgestorven rundersoort, van een rendier, en onderdelen van het skelet van een belemniet, een uitgestorven tienarmige inktvis.

Roescher is lid van de Archeologiche Werkgroep Nederland en bestudeert fossiele resten en sporen van organismen. “Een uit de hand gelopen hobby die al zo’n 25 jaar duurt,” zegt hij. Van baggeraars hoorde hij uit welke putten het zand op IJburg afkomstig is en van welke diepte het gehaald wordt. Roescher wist: “Hoe dieper het zand, hoe ouder de vondsten.”

IJburg is opgespoten met zand uit het Markermeer, legt Roescher uit: “Daar ligt eeuwenoud zand.” Sinds 1999 wordt het zand uit vaargeulen gebruikt om vier eilanden te creëren. Doordat het zand uit de diepte wordt opgespoten, komt het weer aan de oppervlakte te liggen. Soms zijn er dan fossielen zichtbaar.

In het zand graven was op IJburg niet eens nodig, zegt Roescher. “Ik loop over het strand en kijk of ik dingen herken, puur op zicht. Dat vergt geluk, geduld en heel veel ervaring.” Hij spendeert soms uren op een strand, vaak ook zonder resultaat. “Mijn rug is goed getraind, ik buk om elk stukje op te rapen. Van de honderd keer dat je bukt is het hopelijk een of twee keer raak.”

Bosolifanten en bosneushoorns

Op IJbug was dat al een paar keer het geval, vertelt Roescher: eerder vond hij een wervel van een nijlpaard en botten van bosolifanten en bosneushoorns. Allemaal dieren die zo’n 120.000 jaar geleden leefden. “Een wolharige neushoorn of mammoet herken je zo, maar een nijlpaard is erg zeldzaam. Dus die bespreek ik met experts.”

Peter Kranendonk van de afdeling Archeologie van de gemeente Amsterdam kijkt niet vreemd op als hij hoort van de vondsten van Roescher. “In het eemien, een tijdperk tussen 126.000 en 116.000 jaar voor Christus, was het in noordelijk Nederland een paar graden warmer en leefden hier nijlpaarden, dus het is logisch als die fossielen worden gevonden.” Hij wijst erop dat het zand dat wordt gebruikt voor de aanleg van IJburg van dusdanig diepte komt, dat fossielen uit het pleistoceen (2,58 miljoen tot 11.700 jaar geleden) kunnen meekomen.

Van de gevonden vuurstenen liet Roescher de echtheid vaststellen door Marcel Niekus, die als archeoloog verbonden is aan de Universiteit Leiden en onderzoek doet naar vuursteenwerktuigen van neanderthalers.

Als Niekus een gevonden vuursteen te zien krijgt, kijkt hij eerst naar de aanwezigheid van bewerkingssporen. “De sporen van menselijke bewerking zijn goed te onderscheiden van natuurlijke aantasting,” zegt hij. Volgens de archeoloog stammen de gevonden vuurstenen inderdaad uit de steentijd. “Op IJburg zijn meerdere werktuigen gevonden, zoals schaven, die typisch zijn voor neanderthalers. De techniek waarmee de vuurstenen zijn bewerkt, wijst erop dat ze door neanderthalers zijn gebruikt.”

Meer dan 64 miljoen jaar oud

De gevonden belemniet moet volgens amateurpaleontoloog Roescher meer dan 64 miljoen jaar oud zijn. De tienarmige inktvissen leefden gedurende het jura en het krijt – tijdperken waarin ook dinosaurussen leefden. Deze fossielen zouden vervolgens tijdens een ijstijd zo’n 150.000 jaar geleden door schuivend ijs vanuit Scandinavië naar Nederland zijn verplaatst.

Frank Roescher vond vuurstenen op IJburg. Volgens expert Marcel Niekus zijn ze echt: ‘De techniek waarmee de vuurstenen zijn bewerkt, wijst erop dat ze door neanderthalers zijn gebruikt.’ Beeld Frans Roescher

Nadat de echtheid is vastgesteld, registreert en conserveert Roescher de gevonden objecten en bewaart hij ze thuis: “Ik heb het hele huis vol botmateriaal.” Een aantal gevonden botten wordt nu tentoongesteld in het Strandlokaal bij Strand IJburg.

Er is al veel gevonden op de stranden van IJburg, zegt Niekus. En hij denkt dat dit slechts het topje van de ijsberg is. “Er moet nog veel liggen waar we niet bij kunnen. Materiaal komt alleen naar boven tijdens het opzuigen van zand. Ik ben heel blij met alle vrijwilligers en amateurarcheologen die dag in dag uit bij opspuitingen en langs stranden zoeken. Zonder hen waren we veel informatie misgelopen.”

Benieuwd of je zelf wat kunt vinden? “Kijk of er schelpjes in het zand zitten, dan weet je zeker dat je te maken hebt met oud zand,” adviseert Roescher. “En als je weet dat er zand uit het Markermeer wordt gebruikt, bijvoorbeeld op een bouwplaats, dan is het altijd de moeite waard om te zoeken.”

Qua locatie is IJburg dus bij uitstek geschikt. “Als je goed zoekt vind je altijd wel een fossiel,” zegt Roescher. “En als je geluk hebt misschien wel een nijlpaard.”

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: